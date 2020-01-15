50-летняя Рене Зеллвегер хотела бы еще раз сыграть Бриджит Джонс

Рене Зеллвегер в фильме «Бриджит Джонс 3»

МОСКВА, 15 янв – РИА «Новости». Рене Зеллвегер рассказала, что хотела бы в четвертый раз сыграть Бриджит Джонс, героиню романов английской писательницы Хелен Филдинг и их экранизаций, сообщает People. Актриса отметила:

Я очень люблю ее. Она такая веселая — просто лучшая. Поэтому с радостью бы снялась в продолжении этого фильма. Рене Зеллвегер

Звезда подчеркнула, впрочем, что вопрос о возможном новом фильме сначала следует задать автору романов. «Надеюсь, Хелен Филдинг захочет, чтобы вышел еще один фильм. Я знаю, что она написала книгу, поэтому все может быть», — прокомментировала Рене.

Впервые Зеллвегер сыграла обаятельную журналистку Бриджит Джонс, которая часто попадает в неловкие ситуации, в 2001 году. Фильм «Дневник Бриджит Джонс» имел коммерческий успех и принес актрисе номинацию на «Оскар». В 2004-м вышло продолжение картины — «Бриджит Джонс: Грани разумного», который положительно приняли критики и зрители, а в 2016-м — третья часть романтической комедии, в которой героиня ждет ребенка.

Напомним, в январе Зеллвегер была номинирована на «Оскар» за роль Джуди Гарлэнд в фильме «Джуди», а перед этим получила за ту же работу «Золотой глобус».