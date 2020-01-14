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14 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Вилкова, Семчев, Лыков на съемках мистической мелодрамы

Сериал «Ученица Мессинга» покажут на «Первом канале»

«Первый канал» готовит к показу многосерийную мистическую мелодраму «Ученица Мессинга», главные роли в которой исполнили Татьяна Чердынцева и Юрий Беляев. Также в сериале задействованы Александр Семчев, Кирилл Гребенщиков, Екатерина Вилкова, Александр Лыков. Режиссером стал Владимир Нахабцев-мл., снявший четыре сезона «Улиц разбитых фонарей».

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Действие мелодрамы начинается в 1960-х годах. В центре сюжета — история Ольги Мигуновой, ставшей единственной ученицей знаменитого эстрадного артиста-менталиста Вольфа Мессинга. Сюжет сериала частично основан на реальных событиях и воспоминаниях, описанных в автобиографии Ольги Мигуновой «Белый шаман». Однако многие имена, даты и места событий были изменены.

Сама Мигунова, которая была не только ученицей, но и ассистенткой Мессинга и на протяжении нескольких лет вместе с ним ездила по СССР с программой «Психологические опыты», приняла непосредственное участие в работе над сериалом. Ольга консультировала воплотившую ее на экране актрису Татьяну Чердынцеву. Мигунова, после работы с Мессингом ставшая самостоятельным артистом, а также доктором медицинских наук и дипломированным психотерапевтом, отметила:

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В этом фильме будет показано, как работают гипнотизеры, а также важные периоды моей жизни – предсказания Мессинга и работа уже без него. Вольф Григорьевич говорил, что будет помогать мне и после смерти.

Отметим, что работа над сериалом стартовала в 2017 году, однако на съемках 13-й серии Чердынцева попала в аварию, после чего перенесла серьезную операцию. Прошло несколько месяцев, прежде чем команде удалось возобновить работу и доснять телефильм.

Первые восемь серий «Ученицы Мессинга» будут выходить на «Первом канале» с 20 по 23 января в 21.30.

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