Вилкова, Семчев, Лыков на съемках мистической мелодрамы

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Действие мелодрамы начинается в 1960-х годах. В центре сюжета — история Ольги Мигуновой, ставшей единственной ученицей знаменитого эстрадного артиста-менталиста Вольфа Мессинга. Сюжет сериала частично основан на реальных событиях и воспоминаниях, описанных в автобиографии Ольги Мигуновой «Белый шаман». Однако многие имена, даты и места событий были изменены.

Сама Мигунова, которая была не только ученицей, но и ассистенткой Мессинга и на протяжении нескольких лет вместе с ним ездила по СССР с программой «Психологические опыты», приняла непосредственное участие в работе над сериалом. Ольга консультировала воплотившую ее на экране актрису Татьяну Чердынцеву. Мигунова, после работы с Мессингом ставшая самостоятельным артистом, а также доктором медицинских наук и дипломированным психотерапевтом, отметила:

В этом фильме будет показано, как работают гипнотизеры, а также важные периоды моей жизни – предсказания Мессинга и работа уже без него. Вольф Григорьевич говорил, что будет помогать мне и после смерти.

Отметим, что работа над сериалом стартовала в 2017 году, однако на съемках 13-й серии Чердынцева попала в аварию, после чего перенесла серьезную операцию. Прошло несколько месяцев, прежде чем команде удалось возобновить работу и доснять телефильм.