Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит темнокожий режиссер

Для меня Каннский фестиваль (кроме того, что он является самым важным кинофестивалем в мире — не хочу никого обидеть, но это так) стал важнейшим по степени влияния на карьеру режиссера. Можно сказать, Канны сделали меня тем, кем я являюсь в киноиндустрии сегодня.