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14 января 2020, Lenta.Ruновость

Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит темнокожий режиссер

Престижный киносмотр пройдет во Франции в 73-й раз
Спайк Ли | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля, став первым темнокожим президентом за историю существования мероприятия. Об этом «Ленте» сообщили в пресс-службе смотра. 62-летний кинематографист отметил:

Для меня Каннский фестиваль (кроме того, что он является самым важным кинофестивалем в мире — не хочу никого обидеть, но это так) стал важнейшим по степени влияния на карьеру режиссера. Можно сказать, Канны сделали меня тем, кем я являюсь в киноиндустрии сегодня.

73-й Каннский фестиваль пройдет с 12 по 23 мая во Франции. В середине апреля будут объявлены фильмы-участники мероприятия, а также другие члены жюри.

Спайк Ли известен как режиссер фильмов «Не пойман — не вор», «25-й час», «Черный клановец», «Олдбой» и «Малкольм Икс», сериала «Ей это нужно позарез».

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