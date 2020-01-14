Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела

Павел Прилучный и Ирина Муромцева в шоу «Главная роль»

Ведущая «Первого канала» Ирина Муромцева рассказала в инстаграме, что Павел Прилучный предлагал ей вместе сниматься в сериале. Телезвезда отказалась, однако, по собственному признанию, теперь жалеет об этом:

Если бы можно было изменить, иначе прожить какой-то эпизод своей жизни, есть что-то такое, что вы бы сделали по-другому? Я задаюсь таким вопросом и понимаю: что точно бы сделала иначе, так это ответила бы «да» Паше Прилучному, который позапрошлой осенью предложил мне роль в своем сериале. Ирина Муромцева

По словам телеведущей, она отказалась потому, что «не актриса», а также потому, что «страшно было облажаться». «Теперь считаю, что надо пробовать новое, идти в неизвестное и слушать только свою интуицию», — подчеркнула Ирина.

Несмотря на то, что Муромцева не уточнила название проекта, вероятнее всего, она имела в виду сериал «В клетке», в котором Прилучный не только исполнил главную роль, но также выступил продюсером и сценаристом. Главную женскую роль исполнила супруга актера Агата Муцениеце.