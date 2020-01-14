Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела

Ведущая «Первого канала» Ирина Муромцева рассказала в инстаграме, что Павел Прилучный предлагал ей вместе сниматься в сериале. Телезвезда отказалась, однако, по собственному признанию, теперь жалеет об этом:
Если бы можно было изменить, иначе прожить какой-то эпизод своей жизни, есть что-то такое, что вы бы сделали по-другому? Я задаюсь таким вопросом и понимаю: что точно бы сделала иначе, так это ответила бы «да» Паше Прилучному, который позапрошлой осенью предложил мне роль в своем сериале.
По словам телеведущей, она отказалась потому, что «не актриса», а также потому, что «страшно было облажаться». «Теперь считаю, что надо пробовать новое, идти в неизвестное и слушать только свою интуицию», — подчеркнула Ирина.
Несмотря на то, что Муромцева не уточнила название проекта, вероятнее всего, она имела в виду сериал «В клетке», в котором Прилучный не только исполнил главную роль, но также выступил продюсером и сценаристом. Главную женскую роль исполнила супруга актера Агата Муцениеце.
Ирина Муромцева ведет на «Первом канале» передачу «Доброе утро». Кроме того, вместе с Павлом Прилучным она была ведущей шоу «Главная роль».
Самые известные работы Павла Прилучного — роли в сериалах «Мажор» и «Закрытая школа», а также в картинах «Детям до 16...», «На игре». Недавно на экраны вышла драма «Союз спасения», где вместе с Прилучным снялись Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Иван Янковский и другие.