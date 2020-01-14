Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
Начни сначала: 25 вдохновляющих фильмов для бодрого настроения
22 фильма
Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов
30 фильмов
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул
30 фильмов
Наше хорошее кино: 30 российских фильмов для киноманов
10 фильмов
Авада кедавра: весь «Гарри Поттер» онлайн
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
14 января 2020, Кино Mail.ruновость

Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела

Звезда «Доброго утра» призналась, что сейчас поступила бы иначе
Павел Прилучный и Ирина Муромцева в шоу «Главная роль»

Ведущая «Первого канала» Ирина Муромцева рассказала в инстаграме, что Павел Прилучный предлагал ей вместе сниматься в сериале. Телезвезда отказалась, однако, по собственному признанию, теперь жалеет об этом:

Если бы можно было изменить, иначе прожить какой-то эпизод своей жизни, есть что-то такое, что вы бы сделали по-другому? Я задаюсь таким вопросом и понимаю: что точно бы сделала иначе, так это ответила бы «да» Паше Прилучному, который позапрошлой осенью предложил мне роль в своем сериале.
Ирина Муромцева
Новость
Агата Муцениеце: «Мы с Пашей таких сцен вместе еще не играли»

По словам телеведущей, она отказалась потому, что «не актриса», а также потому, что «страшно было облажаться». «Теперь считаю, что надо пробовать новое, идти в неизвестное и слушать только свою интуицию», — подчеркнула Ирина.

Несмотря на то, что Муромцева не уточнила название проекта, вероятнее всего, она имела в виду сериал «В клетке», в котором Прилучный не только исполнил главную роль, но также выступил продюсером и сценаристом. Главную женскую роль исполнила супруга актера Агата Муцениеце.

Ирина Муромцева ведет на «Первом канале» передачу «Доброе утро». Кроме того, вместе с Павлом Прилучным она была ведущей шоу «Главная роль».

Самые известные работы Павла Прилучного — роли в сериалах «Мажор» и «Закрытая школа», а также в картинах «Детям до 16...», «На игре». Недавно на экраны вышла драма «Союз спасения», где вместе с Прилучным снялись Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Иван Янковский и другие.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Ирина Муромцева
Павел Прилучный
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
В клетке
Петросяна возмутил выпуск «Пусть говорят» о его разводе
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Киноитоги 2019 года
Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»
Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии
Прилучный, Матвеев, Янковский презентовали совместный фильм
Банщикова приступила к съемкам в пятом сезоне «Ищейки»
Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»
Иванова и ребенок: фото со съемок «Теста на беременность 2»
Вилкова, Хилькевич и другие звезды с детьми на премьере в Москве
СМИ: выход продолжения «Мажора» откладывается
Вездесущий Киану и рэпер Прилучный: киноновости недели
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
Прилучный и сын Нагиева снимаются вместе в новом фильме
Познер поддержал Галкина, рассказавшего о цензуре на ТВ
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
Прилучный снимается с Кожевниковой в сериале: первые кадры
Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»
В шоу «Давай поженимся!» пришел жених в костюме Человека-паука
Аксенова и Прилучный с женой на премьере продолжения «Бывших»
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
Голубкина, Вербицкая, Борисова с дочкой на премьере в Москве
Астролог «Давай поженимся!» ответила обвинившим шоу в постановке
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале»
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу
Ургант пошутил над Биланом на «Первом» из-за «пьяного» концерта
Снигирь впечатлила очередным историческим образом на съемках
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в «Голос»
Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Сюткин впервые стал наставником «Голоса»
Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки»
Климова и Панкратов-Черный вместе снимаются в военной драме
Валерия, Лещенко, гусли и тысяча чертей: как снимают «Голос 60+»
Валерия и Боярский — о решении стать жюри шоу «Голос 60+»
Валерия и Боярский стали новыми наставниками шоу «Голос 60+»
Выпуск «Пусть говорят» с Викторией Лопыревой сняли с эфира
Юлия Меньшова отмечает 50-летие
Шнуров возвращается в «Голос»
Сябитова позвала Шейк на «Давай поженимся!»
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Рудковская с сыном, Валюшкина с дочкой на премьере «Короля Льва»
Екатерина Гусева и молодые звезды: первые фото со съемок сериала
Юлия Пересильд сменила имидж для роли: первые фото со съемок
Дочь Дмитрия Маликова проходит практику на «Первом канале»
Стартовал кастинг в новый сезон «Голоса»
Новые «Ангелы», старые «Мстители»: киноновости недели
Новости
Шоу «Последний герой» снимают, несмотря на извержение вулкана
Селена Гомес и Дауни-мл. представили совместный фильм
Кто должен победить на «Оскаре 2020»: голосуй за своих фаворитов
«Оскар 2020»: все номинанты премии
СМИ: у «Молчания ягнят» появится спин-офф
Сальма Хайек рассказала о нападении обезьяны на съемках «Фриды»
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Гайдулян и Рубцова сообщили о съемках нового сезона «СашиТани»
«Холоп» обогнал «Т-34» по кассовым сборам в России
Питт с «Глобусом» и новая Алиса Селезнева: киноновости недели
Актриса Валентина Теличкина отмечает 75-летие
70-летний Гир и Джулианна Маргулис представили совместный фильм
Танцовщица, которую Лопез играла в «Стриптизершах», подала в суд
Назван лучший турецкий актер
СМИ: «Челюсти» Стивена Спилберга получат ремейк
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
BBC снимет шоу по «Фантастическим тварям»
Бузова представила нового ведущего «Дома 2»
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
Фильмы про Алису Селезневу переснимут создатели «Вторжения»
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
«Оскар 2020» пройдет без ведущего
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
«Золотой глобус 2020»: все победители премии
Брэдли Куперу — 45: лучшие роли голливудского секс-символа
От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Сказочке конец: сериалы, с которыми мы попрощались в 2019-м
Энтони Хопкинсу — 82: подборка мудрых цитат актера
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Lada предложит россиянам сразу два внедорожника Бывшую Chevrolet Niva будут выпускать наравне с моделью Lada 4x4
Популярные темы на «Детях»
И чего-то я ничего не пойму 394
Исповедь 253
Собака 231
Кожные проблемы и ГВ 155
Леди
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом селфи Селфи звезды удивило ее фанатов.
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь