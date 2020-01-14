Шоу «Последний герой» снимают, несмотря на извержение вулкана

Кадр из первого сезона шоу «Последний герой»

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Съемки второго сезона реалити-шоу «Последний герой» — «Последний герой. Зрители против звезд», которые проходят на Филиппинах, не будут прерывать из-за произошедшего в государстве извержения вулкана Таал. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3.

На Филиппинах находится съемочная группа проекта, состоящая из более чем 100 человек, большинство из них — граждане России. В пресс-службе привели слова продюсера шоу Антона Гореславского:

Само по себе извержение пока слабо ощущается в нашем регионе, и представители местных служб безопасности заверили, что прямой угрозы для съемочной группы и участников нет. Надеемся, что никого экстренно эвакуировать с островов не придется.

При этом Маргарита Брусницына, другой продюсер шоу, сообщила, что на островах продолжают постоянно дежурить врачи и спасатели, готовые оказать любую необходимую помощь. «С нами постоянно связываются взволнованные родственники участников шоу, ведь, по условиям программы, те не могут общаться ни с кем из внешнего мира. Мы всех успокаиваем и говорим как есть: что никакой непосредственной опасности для участников шоу сейчас не существует, съемки идут в штатном режиме», — цитирует ее пресс-служба.

Съемочная группа шоу базируется на филиппинском острове Палаван. Шоу «Последний герой» было перезапущено на канале ТВ-3 в 2019 году и отмечено премией ТЭФИ как лучшее реалити-шоу сезона. Участие в первом сезоне перезапуска приняли команды актеров и экстрасенсов. Победительницей стала Анфиса Черных.

В новых выпусках соревноваться со звездами в искусстве выживания на тропическом острове будут телезрители. Кастинг стартовал весной 2019-го и завершился в ноябре. Ведущей проекта, как и в первом сезоне, выступает Яна Троянова.