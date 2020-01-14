Селена Гомес и Дауни-мл. представили совместный фильм

В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Картину представили сыгравшие и озвучившие персонажей актеры — Роберт Дауни-мл. (он исполнил главную роль), Селена Гомес (озвучила жирафа), Джон Сина (его голосом в оригинальной озвучке говорит полярный медведь), Майкл Шин (которому досталась роль главного антагониста), Рами Малек (лауреат «Оскара 2019» подарил свой голос горилле), Гарри Коллетт (сыгравший помощника доктора), а также композитор Дэнни Элфман. Кроме того, на красную дорожку вышла супруга Роберта Дауни-мл., Сьюзан Дауни, которая выступила продюсером ленты.
Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» снят по мотивам книг британского писателя Хью Лофтинга. Действие разворачивается в викторианской Англии.
Потеряв жену, прославленный ветеринар Джон Дулиттл на протяжении семи лет скрывается от общества за высокими стенами своего родового поместья. Единственными его собеседниками — в прямом смысле слова — являются экзотические животные, которых доктор держит у себя дома. Прервать затворничество и отправиться в захватывающее путешествие Дулиттла вынуждает одно чрезвычайное событие.
В работе над картиной также принимали участие Антонио Бандерас, Джим Бродбент, Марион Котийяр, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Эмма Томпсон, Том Холланд, Крэйг Робинсон и Кумэйл Нанджиани.
Ранее о приключениях необычного врача были сняты фильмы «Доктор Дулиттл» (1998) и «Доктор Дулиттл 2» (2001), где главную роль сыграл Эдди Мерфи.
В российский прокат фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» выйдет 20 февраля.