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14 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Селена Гомес и Дауни-мл. представили совместный фильм

На экраны выходит новая картина о ветеринаре, который умеет разговаривать с животными

В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Картину представили сыгравшие и озвучившие персонажей актеры — Роберт Дауни-мл. (он исполнил главную роль), Селена Гомес (озвучила жирафа), Джон Сина (его голосом в оригинальной озвучке говорит полярный медведь), Майкл Шин (которому досталась роль главного антагониста), Рами Малек (лауреат «Оскара 2019» подарил свой голос горилле), Гарри Коллетт (сыгравший помощника доктора), а также композитор Дэнни Элфман. Кроме того, на красную дорожку вышла супруга Роберта Дауни-мл., Сьюзан Дауни, которая выступила продюсером ленты.

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Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» снят по мотивам книг британского писателя Хью Лофтинга. Действие разворачивается в викторианской Англии.

Потеряв жену, прославленный ветеринар Джон Дулиттл на протяжении семи лет скрывается от общества за высокими стенами своего родового поместья. Единственными его собеседниками — в прямом смысле слова — являются экзотические животные, которых доктор держит у себя дома. Прервать затворничество и отправиться в захватывающее путешествие Дулиттла вынуждает одно чрезвычайное событие.

В работе над картиной также принимали участие Антонио Бандерас, Джим Бродбент, Марион Котийяр, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Эмма Томпсон, Том Холланд, Крэйг Робинсон и Кумэйл Нанджиани.

Ранее о приключениях необычного врача были сняты фильмы «Доктор Дулиттл» (1998) и «Доктор Дулиттл 2» (2001), где главную роль сыграл Эдди Мерфи.

В российский прокат фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» выйдет 20 февраля.

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