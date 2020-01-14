Селена Гомес и Дауни-мл. представили совместный фильм

Потеряв жену, прославленный ветеринар Джон Дулиттл на протяжении семи лет скрывается от общества за высокими стенами своего родового поместья. Единственными его собеседниками — в прямом смысле слова — являются экзотические животные, которых доктор держит у себя дома. Прервать затворничество и отправиться в захватывающее путешествие Дулиттла вынуждает одно чрезвычайное событие.