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13 января 2020, ТАССновость

СМИ: у «Молчания ягнят» появится спин-офф

Сериал расскажет об агенте ФБР Клариссе Старлинг
Джоди Фостер в фильме «Молчание ягнят» | Источник: Legion-Media.ru

Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф культового триллера Джонатана Демме «Молчание ягнят». Как сообщил портал Variety, главной героиней сериала, который получил название «Кларисса», станет агент ФБР Кларисса Старлинг.

По информации издания, действие развернется в 1993 году — спустя год после событий, произошедших в «Молчании ягнят». Старлинг вернется к опасной работе, чтобы преследовать серийных убийц и сексуальных маньяков на фоне сложной политической игры в Вашингтоне.

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Как сообщает портал, авторами и продюсерами выступят Алекс Куртцман («Звездный путь: Дискавери») и Дженни Люмет («Рэйчел выходит замуж»). Издание цитирует их заявление:

Спустя 20 лет мы имеем честь дать голос одному из самых давних героев Америки — Клариссе Старлинг. <...> Ее история нужна нам и сегодня: ее борьба, ее стойкость, ее победа. Ее время — сегодня и всегда.

Кто исполнит главную роль в сериале, пока не сообщается. В фильме «Молчание ягнят», снятом по одноименной книге Томаса Харриса, Клариссу Старлинг сыграла Джоди Фостер. По сюжету оригинального триллера, ФБР занимается поисками маньяка Буффало Билла, сдиравшего кожу со своих жертв. За помощью в поимке Буффало Билла героиня Фостер обратилась к убийце-каннибалу Ганнибалу Лектеру, которого сыграл Энтони Хопкинс.

О датах начала съемок и выхода сериала пока не сообщается.

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