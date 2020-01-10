70-летний Гир и Джулианна Маргулис представили совместный фильм

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю психиатра Алана Стоуна, который в конце 1950-х применил нетрадиционный для того времени способ лечения параноидальной шизофрении.

В психиатрической больнице трех пациентов, считающих, что они являются Иисусом Христом, лечили электрическим током. Так как это лечение не давало никаких положительных результатов, Стоун предложил использовать групповую психотерапию.