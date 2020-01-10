70-летний Гир и Джулианна Маргулис представили совместный фильм

В Нью-Йорке прошла премьера психологической драмы «Три Христа» о докторе, который произвел революцию в лечении тяжелых психиатрических заболеваний. Картину представили снявшиеся в ней актеры: 70-летний Ричард Гир, Питер Динклэйдж и Джулианна Маргулис. Среди гостей показа были замечены Крис Нот, звезда «Секса в большом городе», Фамке Янссен, Саманта Мэтис, Дебра Уингер и другие знаменитости.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю психиатра Алана Стоуна, который в конце 1950-х применил нетрадиционный для того времени способ лечения параноидальной шизофрении.
В психиатрической больнице трех пациентов, считающих, что они являются Иисусом Христом, лечили электрическим током. Так как это лечение не давало никаких положительных результатов, Стоун предложил использовать групповую психотерапию.
Эмпатия и профессионализм позволили специалисту достичь невероятного прогресса в улучшении состояния пациентов. В ленте также снялись Уолтон Гоггинс, Брэдли Уитфорд и Шарлотта Хоуп.