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10 января 2020, Playboyновость

Танцовщица, которую Лопез играла в «Стриптизершах», подала в суд

Женщина обвинила создателей фильма в клевете
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Танцовщица Саманта Барбаш, ставшая прототипом героини Дженнифер Лопез в фильме Лорин Скафарии «Стриптизерши», подала в суд на создателей картины, сообщает издание The Rolling Stones. Барбаш утверждает, что не продавала обвиняемым права на рассказ истории своей жизни, при этом персонаж Лопез — танцовщица элитного стрип-клуба Рамона — получился слишком похож на нее. По словам женщины, сходство с ней использовали, чтобы заработать более $150 млн.

Адвокат девушки утверждает, что у Барбаш пытались обманом купить права на историю всего за шесть тысяч долларов. Кроме того, фильм якобы опорочил его подзащитную. 
Во время загрузки произошла ошибка.
Саманта Барбаш

Защита требует назначить Барбаш компенсацию за моральный ущерб в размере $40 млн, а также запретить STX Films воспроизводить и распространять «Стриптизерш».

Фильм «Стриптизерши» вышел в прокат в начале сентября 2019 года. В центре сюжета — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, куда ходят известные финансисты с Уолл-Стрит. После финансового кризиса 2008 года посетителей в клубе становится сильно меньше, и деньги перестают течь рекой. Тяжелые времена требуют отчаянных мер, и бывшие танцовщицы решаются на авантюрный шаг: они обманывают и грабят бизнесменов.

Кроме Лопез, которая также выступила одним из продюсеров картины, в фильме снялись Констанс Ву, Джулия Стайлз, Мерседес Рул, Карди Би, Лили Рейнхарт («Ривердэйл»), Кеке Палмер («Бриолин»), Мадлен Брюэр («Рассказ служанки»).

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Фильм основан на материале New York Magazine 2015 года The Hustlers at Scores, источником для которого послужила Саманта Барбаш. Девушка признала себя виновной в заговоре, нападении и краже в крупном размере и в 2016 году получила пятилетний условный срок.

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