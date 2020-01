Танцовщица, которую Лопез играла в «Стриптизершах», подала в суд

Танцовщица Саманта Барбаш, ставшая прототипом героини Дженнифер Лопез в фильме Лорин Скафарии « Стриптизерши », подала в суд на создателей картины, сообщает издание The Rolling Stones. Барбаш утверждает, что не продавала обвиняемым права на рассказ истории своей жизни, при этом персонаж Лопез — танцовщица элитного стрип-клуба Рамона — получился слишком похож на нее. По словам женщины, сходство с ней использовали, чтобы заработать более $150 млн.

Фильм основан на материале New York Magazine 2015 года The Hustlers at Scores, источником для которого послужила Саманта Барбаш. Девушка признала себя виновной в заговоре, нападении и краже в крупном размере и в 2016 году получила пятилетний условный срок.