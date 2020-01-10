СМИ: «Челюсти» Стивена Спилберга получат ремейк

Кадр из фильма «Челюсти»

Киностудия Universal Pictures находится на ранней стадии разработки ремейка триллера Стивена Спилберга «Челюсти», сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на осведомленный источник.

Новый фильм, предположительно, станет расширенной адаптацией одноименного романа Питера Бенчли 1974 года, которая перенесет зрителя в курортный город на острове Эмити, где кровожадная акула нападает на отдыхающих. Издание предполагает, что в ремейке появятся новые герои, которых не было в картине Спилберга.

Инсайдеры отмечают, что в Universal Pictures пока не определились с тем, кто займет режиссерское кресло в проекте, однако киностудия якобы «присматривается» к Андресу Мускетти, снявшему хоррор «Мама» и две части современной экранизации романа Стивена Кинга «Оно» о зловещем клоуне Пеннивайзе. Продюсером будущей картины, предположительно, станет Спилберг.

Оригинальные «Челюсти» вышли в прокат в 1975 году. Роли в триллере исполнили Рой Шайдер, Роберт Шоу, Ричард Дрейфусс и Лоррэйн Гари. В 1978 году вышло продолжение ленты о нападении кровожадных акул на людей, в 1983-м — ее третья часть, а в 1987-м — четвертая и финальная. Стивен Спилберг выступал режиссером только первой картины.