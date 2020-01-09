«Оскар 2020» пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии « Оскар » второй год подряд пройдет без ведущего. Об этом сообщила в соцсетях Американская киноакадемия. Представители организации не пояснили причин такого решения.

В 2019 году церемония уже проходила без ведущего — впервые за 30 лет. Дело в том, что назначенный тогда на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в твиттере почти десятилетней давности. Харт заявил, что не хочет отвлекать внимание от талантливых артистов на церемонии и попросил прощения у ЛГБТ-сообщества.