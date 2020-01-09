«Оскар 2020» пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» второй год подряд пройдет без ведущего. Об этом сообщила в соцсетях Американская киноакадемия. Представители организации не пояснили причин такого решения.
В 2019 году церемония уже проходила без ведущего — впервые за 30 лет. Дело в том, что назначенный тогда на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в твиттере почти десятилетней давности. Харт заявил, что не хочет отвлекать внимание от талантливых артистов на церемонии и попросил прощения у ЛГБТ-сообщества.
В итоге продюсеры ограничились приглашением звезд, объявлявших со сцены имена победителей. Отсутствие ведущего помогло сократить длительность церемонии.
Отметим, что в шорт-лист «Оскара 2020» в номинации «Лучший международный фильм» вошла российская картина 28-летнего Кантемира Балагова «Дылда». Кроме того, шанс стать номинантом в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» есть у российского мультфильма «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.
Окончательный список номинантов на «Оскар» будет объявлен 13 января. Церемония вручения премии пройдет 9 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.