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9 января 2020, Lenta.Ruновость

«Оскар 2020» пройдет без ведущего

В прошлом году отсутствие ведущего помогло сократить длительность церемонии
Источник: Rex / Fotodom.ru

Церемония вручения кинопремии «Оскар» второй год подряд пройдет без ведущего. Об этом сообщила в соцсетях Американская киноакадемия. Представители организации не пояснили причин такого решения.

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В 2019 году церемония уже проходила без ведущего — впервые за 30 лет. Дело в том, что назначенный тогда на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в твиттере почти десятилетней давности. Харт заявил, что не хочет отвлекать внимание от талантливых артистов на церемонии и попросил прощения у ЛГБТ-сообщества.

В итоге продюсеры ограничились приглашением звезд, объявлявших со сцены имена победителей. Отсутствие ведущего помогло сократить длительность церемонии.

Отметим, что в шорт-лист «Оскара 2020» в номинации «Лучший международный фильм» вошла российская картина 28-летнего Кантемира Балагова «Дылда». Кроме того, шанс стать номинантом в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» есть у российского мультфильма «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.

Окончательный список номинантов на «Оскар» будет объявлен 13 января. Церемония вручения премии пройдет 9 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

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