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9 января 2020, Кино Mail.ruновость

Стало известно имя нового ведущего «Дома 2»

У Ксении Бородиной и Ольги Бузовой появился коллега

Штат ведущих реалити-шоу «Дом 2» пополнился. Должность получил главный редактор журнала о телестройке, 27-летний Антон Беккужев. Нового соведущего участникам на лобном месте представила Ольга Бузова.

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Беккужев в своем инстаграме поблагодарил Ольгу за поддержку и отметил:

Я новый телеведущий проекта «Дом 2». Десять лет назад, когда я начинал работу с проектом, даже подумать не мог об этом. Конечно, для меня это огромная честь и большая ответственность. Впереди – много работы, и я буду очень стараться.

Отметим, что «Дом 2», где участники ищут себе пару и строят отношения, выходит в эфир уже 15 лет: российское реалити-шоу стартовало на ТНТ в мае 2004 года. В СМИ не раз поднималась тема закрытия скандального проекта, однако программа продолжает собирать у экрана тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова. Также им помогают экс-участники программы — Влад Кадони, Юлия Ефременкова и Андрей Черкасов.

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