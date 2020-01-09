Создатели «Вторжения» снимут ремейк «Гостьи из будущего»

Кадр из сериала «Гостья из будущего»

Создатели фильма «Вторжение», который вышел в прокат в январе 2020 года, уже заняты работой над новой картиной. Как порталу Filmz рассказал продюсер Михаил Врубель, участвовавший в создании «Притяжения» и его сиквела, очередным проектом команды стал ремейк истории о приключениях Алисы Селезневой — советской классики «Гостья из будущего».

Врубель подчеркнул, что в целом он и его коллеги «настороженно» относятся к ремейкам, однако, по его мнению, экранизацию книги Кира Булычева необходимо переснять, потому что в этом случае речь идет о фантастической истории, которую ранее технически «не было возможности рассказать на должном уровне». Продюсер отметил:

Пересматривая сегодня «Гостью из будущего», понимаешь, насколько все выглядит наивно. А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со « Звездными войнами ». Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю.

Сериал «Гостья из будущего» состоял из пяти эпизодов, его премьера состоялась на советском ТВ в 1984 году. В основу истории легло произведение писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Главные роли в экранизации сыграли Наталья Мурашкевич, Вячеслав Невинный, Михаил Кононов и Алексей Фомкин.