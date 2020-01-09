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9 января 2020, Кино Mail.ruновость

Создатели «Вторжения» снимут ремейк «Гостьи из будущего»

Продюсер Михаил Врубель отметил, что благодаря современным технологиям новый проект расскажет историю «на должном уровне»
Кадр из сериала «Гостья из будущего»

Создатели фильма «Вторжение», который вышел в прокат в январе 2020 года, уже заняты работой над новой картиной. Как порталу Filmz рассказал продюсер Михаил Врубель, участвовавший в создании «Притяжения» и его сиквела, очередным проектом команды стал ремейк истории о приключениях Алисы Селезневой — советской классики «Гостья из будущего».

Врубель подчеркнул, что в целом он и его коллеги «настороженно» относятся к ремейкам, однако, по его мнению, экранизацию книги Кира Булычева необходимо переснять, потому что в этом случае речь идет о фантастической истории, которую ранее технически «не было возможности рассказать на должном уровне». Продюсер отметил:

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Пересматривая сегодня «Гостью из будущего», понимаешь, насколько все выглядит наивно. А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со «Звездными войнами». Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю.

Сериал «Гостья из будущего» состоял из пяти эпизодов, его премьера состоялась на советском ТВ в 1984 году. В основу истории легло произведение писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Главные роли в экранизации сыграли Наталья Мурашкевич, Вячеслав Невинный, Михаил Кононов и Алексей Фомкин.

Пока неизвестно, в каком формате будет выпущен ремейк — сериала или фильма. Дата премьеры также не сообщается.

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