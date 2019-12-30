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30 декабря 2019, Кино Mail.ruстатья

Песня Лютика и еще 5 самых смешных мемов 2019-го из кино

«Кино Mail.ru» вспоминает, над чем мы смеялись, чему умилялись и чего пугались в 2019 году

Финалы «Игры престолов» и «Мстителей»

В 2019 году мы попрощались с самым эпичным фэнтези современности. Восьмой сезон культового сериала не оставил равнодушным никого. Плоский сюжет, странные сценарные решения и отсутствие внятной мотивации в поступках героев вызвали бурю эмоций у поклонников. Как следствие, в сети появились сотни мемов, высмеивающих финальные огрехи шоу, — от слишком темных сцен битвы за Винтерфел до стаканчиков из «Старбакса», попавших в кадр.

Финал самого популярного телесериала в истории разочаровал многих, но отдельной темой для обсуждения стало его противостояние с «Мстителями», с которыми зрители также попрощались в этом году. Шутки на тему двух громких событий заполонили интернет в апреле и мае и нередко пересекались.

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«Джокер»

Свежий – драматичный и злободневный – взгляд на самого известного злодея вселенной DC покорил киномир. Критики расхвалили игру Хоакина Феникса и напророчили ему «Оскар», а вот остроумные зрители углядели в эксцентричных ужимках Джокера богатую пищу для шуток. Наибольшее число мемов было создано на основе танца безумного клоуна на лестнице и сцены, в которой его сбивает такси. Смех смехом, но «Оскар» Феникс, похоже, действительно получит.

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 «Мандалорец»

Даже если вам не нравятся «Звездные войны» и вы не в курсе, кто такой мандалорец, вы наверняка видели милого зеленого персонажа, которого в сети прозвали «малышом Йодой». Кажется, большинство зрителей смотрели «Мандалорца» только ради этого любопытного ушастика с огромными глазами, а потому 90% мемов про сериал были посвящены именно ему. Многие фотожабы про 50-летнего младенца получились трогательными и грустными и обыгрывали детские травмы и переживания. Что особенно выделяет их на фоне прочего мемотворчества.

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Квентин Тарантино в Москве

В начале августа американский режиссер представлял в столице свой новый фильм «Однажды… в Голливуде». Во время визита Тарантино активно совмещал приятное с полезным: общался с прессой, нюхал российский сыр и гулял по Кремлю, где его сопровождал министр культуры РФ Владимир Мединский. Фотографии экскурсии моментально трансформировались в мемы, а один предприимчивый житель Челябинска использовал их, чтобы удачно продать квартиру: на снимках из объявления Тарантино представлен в качестве потенциального покупателя «трешки» на Копейском шоссе. 

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«Кошки»

Первый же трейлер новой экранизации знаменитого бродвейского мюзикла вызвал шквал недоумения и завалил работой психотерапевтов. Люди жаловались, что теперь их каждую ночь будут мучить кошмары. Чтобы справиться со своими страхами, они начали клепать мемы, высмеивающие странную графику, непропорциональные размеры кошек, слишком реалистичные изгибы фигуры Тейлор Свифт и в целом безумную идею превратить хороших актеров в монструозных питомцев. Вдохновившись новыми фотожабами, пользователи вспомнили о классических мемах про котов с человеческими лицами, которые, как известно, всегда кстати.

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Бонус: «Ведьмак» — песня года

Самый ожидаемый новый сериал 2019 года вызывал горячие споры задолго до выхода. Многих смущал выбор Генри «Супермена» Кавилла на роль Геральта, но после премьеры шоу зрители в него просто влюбились. Зато критике подверглись темнокожие персонажи, которых не было в романах Анджея Сапковского, – в частности, эльфы, в первоисточнике прямым текстом описанные как существа с исключительно белой, никогда не загорающей кожей. Впрочем, про спорный кастинг и внешний облик некоторых персонажей все забыли уже после второго эпизода, в котором бард Лютик исполнил самую прилипчивую и запоминающуюся песню уходящего года.

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