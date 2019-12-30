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30 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Батрутдинов вслед за Бузовой не выбрал никого в финале реалити

Главные герои «Плана Б» не смогли найти себе вторые половинки
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41-летний Тимур Батрутдинов, выбирая между двумя финалистками реалити-шоу «План Б», не смог отдать предпочтение ни одной из них. Объясняясь с Маргаритой Гавриловой, Тимур признался, что с самого начала не чувствовал в ней искренности. Он отметил:

Когда ты сдерживаешь эмоции, можно упустить какое-то подкатывающее чувство.
Тимур Батрутдинов

Что касается Елизаветы Аниховской, Резидент Comedy Club заявил, что «запал» на девушку с первого взгляда, но «того самого не произошло». При этом он добавил, что не исключает возможность их отношений в будущем, без камер. Сама Елизавета после их разговора заверила, что и сама не приняла бы кольцо от Батрутдинова.

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Комик подытожил свое участие в проекте:

Я все еще холостяк.

По условиям «Плана Б», за сердца двух звезд — Батрутдинова и Ольги Бузовой — боролись восемь парней и восемь девушек. Отметим, что Бузова в предыдущем выпуске завершила участие в проекте, также отказав всем претендентам. В последнем эпизоде передачи она подтвердила, что у нее серьезный роман с блогером Давидом Манукяном.

Отметим, что, согласно правилам проекта, Батрутдинов и Бузова, не найдя в реалити-шоу пару, должны были пожениться. Однако, судя по всему, этого не произойдет.

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