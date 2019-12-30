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30 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Бузова, Брежнева, Гагарина и другие на вечеринке Comedy Club

В новогоднюю ночь ТНТ покажет праздничный выпуск шоу

В съемках новогоднего выпуска-вечеринки Comedy Сlub приняли участие не только резиденты шоу, но также другие звезды ТНТ и популярные артисты.

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Гостями и участниками праздничной передачи стали шоумены Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва, телеведущие Марина Кравец, Ольга Бузова, актрисы Катерина Шпица, Валентина Рубцова, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, актер Андрей Гайдулян, певицы Полина Гагарина, Елена Темникова, Вера Брежнева с дочкой Сарой, Алсу, рэпер Тимати, Егор Крид.

Шоу Comedy Club выходит на телеканале ТНТ с 2005 года. Постоянные участники телепроекта — резиденты — отыгрывают на публике юмористические номера.

Новогодний выпуск Comedy Club выйдет в эфир ТНТ 31 декабря в 23.00.

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