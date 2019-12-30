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30 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»

Актриса пришла в студию к Андрею Малахову
Наталья Седых на съемках шоу «Привет, Андрей!»

Актриса и балерина Наталья Седых, сыгравшая роль Настеньки в картине «Морозко» 1965 года, стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». В честь грядущего 55-летия одного из самых любимых новогодних фильмов страны Андрей Малахов и пригласил артистку в студию своей передачи. Когда Седых присоединилась к другим гостям в образе своей героини, Николай Басков, также участвовавший в шоу, признался, что обожал «Морозко», когда был ребенком. Певец обратился к Седых:

Я как будто в детство перенесся, вы такая же. Это моя самая любимая сказка.
Николай Басков
Наталья Седых в фильме «Морозко»

Другие роли в сказке о Настеньке, которую злая мачеха отправила в лес замерзать, исполнили Инна Чурикова, Александр Хвыля, Эдуард Изотов. Артистка Большого театра Наталья Седых также снималась в картинах «Огонь, вода... и медные трубы», «Дети Дон-Кихота».

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