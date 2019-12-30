71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»

Актриса и балерина Наталья Седых, сыгравшая роль Настеньки в картине «Морозко» 1965 года, стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». В честь грядущего 55-летия одного из самых любимых новогодних фильмов страны Андрей Малахов и пригласил артистку в студию своей передачи. Когда Седых присоединилась к другим гостям в образе своей героини, Николай Басков, также участвовавший в шоу, признался, что обожал «Морозко», когда был ребенком. Певец обратился к Седых: