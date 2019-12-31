Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах

Новогодняя ночь со звездами
По традиции, в главную ночь года центральные каналы страны покажут зрителям яркие праздничные шоу с участием звезд российского кино, телевидения и эстрады. «Новогодняя ночь на Первом» порадует россиян красочными музыкальными номерами, исполненными на фоне столичных достопримечательностей и самых живописных улиц Москвы. О главных событиях уходящего года в сатирической форме телезрителям напомнят в «Параде звезд» на телеканале «Россия 1», а сразу после боя курантов гостей встретит «Голубой огонек», в котором звезды исполнят советские, российские и зарубежные хиты. НТВ пригласит зрителей присоединиться к «Новогоднему квартирнику у Маргулиса». Всех любителей современной танцевальной музыки будут ждать на новогодней вечеринке канала «Муз-ТВ» «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». А каналы ТНТ и СТС покажут новогодние выпуски Comedy Club и Шоу «Уральских пельменей» соответственно.
Киноманам
Праздничный телеэфир традиционно богат фильмами на любой вкус, в том числе и громкими премьерами. 1 января «Первый канал» представит фильм «Алла Пугачева. Тот самый концерт», в тот же день любители кино и музыки смогут оценить оскароносную картину «Богемская рапсодия». А на канале «Россия 1» в первый день января состоится премьера новой картины Сергея Урсуляка по мотивам произведений Михаила Жванецкого «Одесский пароход». Поклонникам саги о юном волшебнике «Гарри Поттере» стоит обратить внимание на программу канала СТС, в эфире которого покажут все части сказочного фэнтези.
Больше хороших фильмов:
«Джуманджи: Зов джунглей», СТС
«Елки 5», «Россия 1»
«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Рен ТВ»
«Миллиард», «Россия 1»
«СуперБобровы», «Рен ТВ»
«Величайший шоумен», СТС
«Последний богатырь», «Россия 1»
«Самый лучший день», НТВ
«Хранитель времени», «Че»
«Тариф новогодний», «МИР»
«Черновик», «Россия 1»
«Дюплекс», СТС
«Реальная любовь», «Пятница!»
Любителям сериалов
Поклонники сериалов в праздники тоже не останутся без дела. На канале «Пятница!» по уже сложившейся традиции состоится марафон всех сезонов британского сериала «Шерлок». «Первый канал» покажет медицинскую драму «Практика» и новый сериал с Дмитрием Харатьяном «Зеленый фургон». «Россия 1» представит премьеру нового сезона своего хита — «Тайны следствия». На этот раз действие будет происходить в Санкт-Петербурге XIX века.
Больше интересных сериалов:
«Новогодний рейс», «Dомашний»
«Викинги», ТВ-3
«Крепостная», «Россия 1»
«Пес», НТВ
«Друзья», «Супер»
«Старая гвардия», ТВ-Центр
«Великолепный век», «Dомашний»
«Соседи», «Россия 1»
«Чудотворец», «Телеканал 360°»
«Другие», «Россия 1»
«Последний мент», «5 канал»
«Родители», «Супер»
«Пушкин», «Телеканал 360°»
Детям
Самым маленьким телезрителям не дадут заскучать мультипликационные марафоны на канале «Рен ТВ». В эфире покажут все серии мультфильмов про «Трех богатырей» и «Ивана Царевича». А тем, кто хочет чего-нибудь необычного, канал «Ю» предложит насладиться анимацией Хаяо Миядзаки. В праздничном эфире телеканала покажут лучшие работы японского режиссера — «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и другие.
Больше мультфильмов и сказок:
«Золушка», ТВ-Центр
«Ледниковый период», СТС
«Инопланетянин», «Пятница!»
«Один дома», «Первый»
«Утиные истории», «Канал Disney»
«Подводная братва», СТС
«Гарфилд», «Че»
«Сказка о потерянном времени», «МИР»
«Золотой компас», СТС
«Остров сокровищ», «Звезда»
Много шоу
Яркие и красочные программы с участием звезд кино и эстрады не покинут телеэфир с наступлением 2020 года. В первый же день нового десятилетия канал «Россия 1» пригласит всех на «Песню года», а «Первый канал» покажет новогодний выпуск «Лучше всех!» и прямую трансляцию финала шоу «Голос». Если же популярные артисты и песенные конкурсы вас мало интересуют, можете отправиться в путешествие по дальним странам вместе с ведущими трэвел-шоу «Орел и решка» и «Мир наизнанку» на канале «Пятница!».
Больше телешоу:
«Угадай мелодию», «Первый канал»
«Юмор года», «Россия 1»
«Модный приговор», «Первый канал»
«Предсказания: 2020», «Dомашний»
«Форт Боярд», СТС
«Вечерний Ургант», «Первый канал»
«Дело было вечером», СТС
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