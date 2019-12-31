Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах

Новогодняя ночь со звездами

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Киноманам

Праздничный телеэфир традиционно богат фильмами на любой вкус, в том числе и громкими премьерами. 1 января «Первый канал» представит фильм «Алла Пугачева. Тот самый концерт», в тот же день любители кино и музыки смогут оценить оскароносную картину «Богемская рапсодия». А на канале «Россия 1» в первый день января состоится премьера новой картины Сергея Урсуляка по мотивам произведений Михаила Жванецкого «Одесский пароход». Поклонникам саги о юном волшебнике «Гарри Поттере» стоит обратить внимание на программу канала СТС, в эфире которого покажут все части сказочного фэнтези.

Кадр из фильма «Величайший шоумен»

Больше хороших фильмов:

«Величайший шоумен», СТС

«Самый лучший день», НТВ

«Дюплекс», СТС

Любителям сериалов

Поклонники сериалов в праздники тоже не останутся без дела. На канале «Пятница!» по уже сложившейся традиции состоится марафон всех сезонов британского сериала «Шерлок». «Первый канал» покажет медицинскую драму «Практика» и новый сериал с Дмитрием Харатьяном «Зеленый фургон». «Россия 1» представит премьеру нового сезона своего хита — «Тайны следствия». На этот раз действие будет происходить в Санкт-Петербурге XIX века.

Кадр из сериала «Шерлок»

Больше интересных сериалов:

«Пес», НТВ

Детям

Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»

Больше мультфильмов и сказок:

«Ледниковый период», СТС

«Подводная братва», СТС

«Золотой компас», СТС

Много шоу

Яркие и красочные программы с участием звезд кино и эстрады не покинут телеэфир с наступлением 2020 года. В первый же день нового десятилетия канал «Россия 1» пригласит всех на «Песню года», а «Первый канал» покажет новогодний выпуск «Лучше всех!» и прямую трансляцию финала шоу «Голос». Если же популярные артисты и песенные конкурсы вас мало интересуют, можете отправиться в путешествие по дальним странам вместе с ведущими трэвел-шоу «Орел и решка» и «Мир наизнанку» на канале «Пятница!».

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