Климова винит актерскую профессию за неудачи в личной жизни

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41-летняя Екатерина Климова дала интервью журналу «Караван историй», где рассказала о том, что ей тяжело совмещать карьеру актрисы и личную жизнь. В частности, Климова намекнула, что развелась с мужем и коллегой Гелой Месхи именно из-за занятости в профессии. Актриса отметила:

Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. <...> По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось. Екатерина Климова

Климова добавила, что у актерской профессии есть «отягчающие обстоятельства» — в том числе, плотный график на съемках, постельные сцены и эмоциональное выгорание. По ее словам, у супругов, занятых в киноиндустрии, нет «физической возможности сразу сесть и поговорить». Екатерина добавила:

На работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище... И снова встает выбор — аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии.

Как призналась Климова, строить отношения с Месхи, который сам много работает, ей было непросто. «Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом», — сообщила звезда.