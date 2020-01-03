От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году

Кажется, Кристина Асмус в 2019 году отхватила больше хейта, чем Дональд Трамп, Грета Тунберг и повышение пенсионного возраста вместе взятые. И все из-за короткой интимной сцены с Иваном Янковским в фильме «Текст», экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского. Эпизод и правда получился очень откровенным. Но зрители вместо гордости за отечественный кинематограф впали в бешенство: требовали лишить Асмус родительских прав, придумывали обидные клички для мужа актрисы Гарика Харламова и, в общем, глумились по полной. Кристина же, попав под шквал негатива невиданной силы, сумела проявить удивительную стойкость. За что мы ею искренне восхищаемся. Не говоря уже о том, что Асмус действительно отлично сыграла в «Тексте».
Главная роль в драме Нигины Сайфуллаевой «Верность» превратила Евгению Громову из никому не известной актрисы в звезду авторского кино — фильм произвел большой фурор на «Кинотавре» из-за обилия эротических сцен, а потом еще и неожиданно собрал внушительную кассу в прокате. Удивительная, кстати, история: Кристину Асмус чуть не изничтожили за минутную сцену секса, в то время как Громова направо и налево самыми разнообразными способами изменяла ни в чем не повинному Александру Палю. И ей ничего за это не было. Кроме, конечно, оваций и восхищения кинокритиков.
Дарья Мороз стала актрисой года в нашем рейтинге «Киноитоги 2019» — и все благодаря вам, дорогие читатели и зрители. Именно на ее страницу вы заходили чаще, чем к другим актрисам! Популярности Мороз способствовала провокационная роль в сериале «Содержанки», дебютном телепроекте бывшего мужа Дарьи Константина Богомолова. А также менее замысловатые, но тоже запоминающиеся роли в сериалах «Триада» и «Преступление». В общем, пока бывший муж, женившийся на Ксении Собчак, изо всех сил старался привлечь внимание публики пошлыми перфомансами, Дарья Мороз просто взяла и влюбила публику в себя. Без лишнего эпатажа.
Номинантов на «Оскар 2020» вот-вот объявят, но чуем, что Рене Зеллвегер будет основной претенденткой на статуэтку. В 2019 году после шестилетнего перерыва в карьере Рене, наконец, вернулась на экраны. В «Джуди» Руперта Гулда она сыграла Джуди Гарлэнд, голливудскую легенду и мать Лайзы Миннелли. Перевоплощение Зеллвегер было столь достоверным, что на фестивальной премьере фильма в Торонто актрису оглушили продолжительной овацией. Ради роли Рене год усиленно занималась вокалом, в очередной раз похудела, налепила себе новый нос, надела парик, линзы. В общем, действовала в духе старой актерской школы, по которой мы все немного скучаем.
Дженнифер Лопез долго и мучительно строила карьеру в кино, но итогом неизменно была номинация на «Золотую малину». В 2019 году упорная Джен, наконец, добилась признания кинокритиков. Роль Рамоны в драмеди «Стриптизерши» про банковский кризис и озлобившихся на своих богатых клиентов повелительниц пилона принесла Лопез уже дюжину номинаций, включая «Золотой глобус». Неужели стоит ждать выдвижения на «Оскар»? Что ж, если это случится, то после «Джильи», «Девушки из Джерси» и фантастически несмешной комедии «Если свекровь — монстр» одной известной спортивной компании придется уступить Лопез права на слоган «Невозможное возможно».
Зендая — очень современная девушка в духе нового века, наступление которого сложно отрицать: феминистка, активистка, звезда соцсетей, фэшиониста, певица и танцовщица. В киноиндустрии Зендая тоже оседлала два главных тренда — киномейнстрим и сложносочиненные сериалы: стала новой подружкой Человека-паука, присоединившись к киновселенной Marvel, а также сыграла главную роль в «Эйфории», скандальном сериале HBO про наркозависимых подростков, от откровенности которого все были в шоке. Последний факт не помешал заграничным зрителям наградить Зендаю статусом главной актрисы года, а мы уже подробно объясняли, почему весь мир от нее без ума.
Дженнифер Энистон спустя 15 лет после окончания «Друзей» вернулась на ТВ с главной ролью в флагманском сериале Apple «Утреннее шоу». Начавшись как нафталиновая производственная драма в духе 90-х с щепоткой харассмента и #metoo, где-то после четвертой серии «Шоу» разогналось, а в финале достигло сверхзвуковой скорости. Впрочем, зрители строго разделились на яростных поклонников и противников сериала. А Джен тем временем получила номинацию на «Золотой глобус». Один за «Друзей» у нее уже есть — считаем, вторая статуэтка, на этот раз за драматическую роль, ей совершенно не помешает.
Бри Ларсон стала актрисой 2019 года по версии IMDB: ее страничка на портале собрала больше всего уникальных посетителей. Причиной бешеной популярности Ларсон стала, конечно же, Капитан Марвел — обладательница невероятных суперспособностей и идеальной укладки (подробнее, кто она такая, мы рассказывали здесь). В этом образе Ларсон предстала сразу в двух фильмах: одноименном соло-боевике и в финале «Мстителей». Последний собрал в ушедшем году самую большую кассу — аж $2,7 миллиарда. Такие деньги мы не можем проигнорировать, как и фемповестку: именно ее героиню наделили самыми сильными суперспособностями в марвеловской киновселенной, и она же внесла внушительный вклад в спасение всех в финальном фильме.
Анна Михалкова, несмотря на многолетнее присутствие в киноиндустрии, долго запрягала, но поехала очень быстро. За один год она превратилась едва ли не в главную и самую влиятельную российскую актрису. Начав в конце 2018 года с мощной роли сутенерши в сериале «Обычная женщина», в 2019-м она закрепила успех «Штормом» Бориса Хлебникова и ромкомом «Давай разведемся!». Сейчас Михалкова снимается во втором сезоне «Обычной женщины», и мы его, признаться, очень ждем.
Скарлетт Йоханссон в прошлом году отметила 35-летний юбилей и стала самой высокооплачиваемой актрисой года по версии Forbes. За год она заработала $56 млн, большую часть суммы ей принесла роль Черной Вдовы в фильмах по комиксам Marvel. Несмотря на «Мстителей», Скарлетт окончательно зарекомендовала себя как взрослая драматическая актриса, снявшись в новом фильме Netflix «Брачная история». Картина Ноа Баумбака про свирепый развод современной супружеской пары породит еще немало разговоров: у нее шесть номинаций только на «Золотой глобус» (одна из них у Йоханссон), а ведь впереди еще «Оскар».