От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году

Бри Ларсон стала актрисой 2019 года по версии IMDB: ее страничка на портале собрала больше всего уникальных посетителей. Причиной бешеной популярности Ларсон стала, конечно же, Капитан Марвел — обладательница невероятных суперспособностей и идеальной укладки (подробнее, кто она такая, мы рассказывали здесь). В этом образе Ларсон предстала сразу в двух фильмах: одноименном соло-боевике и в финале «Мстителей». Последний собрал в ушедшем году самую большую кассу — аж $2,7 миллиарда. Такие деньги мы не можем проигнорировать, как и фемповестку: именно ее героиню наделили самыми сильными суперспособностями в марвеловской киновселенной, и она же внесла внушительный вклад в спасение всех в финальном фильме.