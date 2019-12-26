Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»

«Первый канал» готовит к показу праздничное шоу «Новогодняя ночь на Первом». Зрители увидят не только звезд эстрады, среди которых Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Дима Билан, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Елка, Витас, Николай Расторгуев, Жасмин, Олег Газманов, Григорий Лепс, Стас Михайлов и многие другие, но также актера Жерара Депардье, артиста балета Сергея Полунина, фигуристку Татьяну Навку.
Съемки новогоднего концерта традиционно прошли не в телевизионных павильонах, а среди достопримечательностей предновогодней Москвы. Так, София Ротару спела на ВДНХ, Валерия — в «Сколково», Егор Крид и Ани Лорак — на Ходынском поле.
Ведущими шоу выступили Иван Ургант, Максим Галкин, Алла Михеева, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева, Дмитрий Борисов, Александр Гордон, Юлия Барановская.
Новогодний концерт в эфире «Первого канала» стартует в 22.30.