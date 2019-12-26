Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»

Съемки новогоднего концерта традиционно прошли не в телевизионных павильонах, а среди достопримечательностей предновогодней Москвы. Так, София Ротару спела на ВДНХ, Валерия — в «Сколково», Егор Крид и Ани Лорак — на Ходынском поле.