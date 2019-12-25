Умерла автор песни из «Друзей»

Автор песен Алли Уиллис скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety. Причиной смерти стала остановка сердца. Уиллис было 72 года.

Алли Уиллис написала музыку для песни I’ll Be There for You в исполнении The Rembrandts, которая была использована в качестве вступительной композиции в ситкоме «Друзья». Она также работала с группой Earth, Wind & Fire, для которой, в частности, написала песню September.