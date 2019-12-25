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25 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Киркоров поддержал Крида на премьере романтической комедии

В Москве состоялся показ фильма Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина»
33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера романтической комедии «(Не)идеальный мужчина». На красной дорожке картину представили режиссер Марюс Вайсберг и актеры Егор Крид, Юлия Александрова, Алика Смехова, Роман Курцын, Яна Кошкина, Максим Лагашкин.

Гостями премьеры стали Оксана Акиньшина, Александр Ревва с женой Анжеликой, Филипп Киркоров, Настасья Самбурская, Валерия и Иосиф Пригожин с сыновьями, Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной, возлюбленная Марюса Вайсберга Наталья Бардо, Аркадий Укупник, Павел Деревянко, Елена Захарова, Алексей Чадов, Алексей Серебряков, Зоя Бербер, Полина Гренц, Виталий Гогунский и другие.

Действие фантастической комедии разворачивается в будущем, где роботы, похожие на людей, стали неотъемлемой частью жизни. Девушка Света (Александрова), устав от неудачных отношений, влюбляется в робота (Крид) с техническим браком, приняв дефект за проявление личности. Света хочет связать всю свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям. Роль робота стала первой большой работой Егора Крида в кино.

Во время загрузки произошла ошибка.

В широкий прокат фильм выходит 16 января 2020 года.

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