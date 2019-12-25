Киркоров поддержал Крида на премьере романтической комедии

Действие фантастической комедии разворачивается в будущем, где роботы, похожие на людей, стали неотъемлемой частью жизни. Девушка Света (Александрова), устав от неудачных отношений, влюбляется в робота (Крид) с техническим браком, приняв дефект за проявление личности. Света хочет связать всю свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям. Роль робота стала первой большой работой Егора Крида в кино.