Родственников Киркорова переодели в «Модном приговоре»

Героями новогоднего выпуска шоу «Модный приговор» стали члены семьи Филиппа Киркорова. Певец привел в студию своих дядю, тетю и папу — 87-летнего Бедроса Киркорова. Вместе с детьми, Аллой-Викторией и Мартином, артист оценил праздничное преображение близких.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Какое именно «обвинение» выдвинул Киркоров, не сообщается. Однако известно, что стилистам «Модного приговора» предстояла масштабная работа, с которой они, несмотря на трудности, блестяще справились. Увидев своих родственников, переодетых по последней моде, Киркоров в восхищении замер.