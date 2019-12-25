Родственников Киркорова переодели в «Модном приговоре»

Героями новогоднего выпуска шоу «Модный приговор» стали члены семьи Филиппа Киркорова. Певец привел в студию своих дядю, тетю и папу — 87-летнего Бедроса Киркорова. Вместе с детьми, Аллой-Викторией и Мартином, артист оценил праздничное преображение близких.
Какое именно «обвинение» выдвинул Киркоров, не сообщается. Однако известно, что стилистам «Модного приговора» предстояла масштабная работа, с которой они, несмотря на трудности, блестяще справились. Увидев своих родственников, переодетых по последней моде, Киркоров в восхищении замер.
«Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. «Подсудимые» сначала дефилируют по подиуму в одежде, которую сами себе подобрали, затем переодеваются по совету профессиональных стилистов. В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль обвинителя — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников в этом выпуске выступила Юлия Барановская. Новогодний «Модный приговор» выйдет в эфир 30 декабря в 9.55.