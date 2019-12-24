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24 декабря 2019, Lenta.Ruновость

Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала

Лорен Шмидт отметила, что ценит мнение «настоящих фанатов»
Кадр из сериала «Ведьмак»

Создательница сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт прокомментировала в твиттере негативные отзывы западных репортеров о ее шоу. Сценарист заявила, что ее не заботят слова критиков, которые «посмотрели один эпизод, а затем пропустили несколько серий», и что для нее важны лишь мнения «настоящих фанатов, которые посмотрели все восемь эпизодов за один день и уже начинают пересматривать сериал».

Так Шмидт ответила на рецензию портала Entertainment Weekly, в которой критик Даррен Франич признался, что пропустил несколько серий «Ведьмака» при просмотре первого сезона, «потому что жизнь слишком коротка для продолжительных драм от Netflix».

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В интервью порталу Cinemablend Лорен заявила, что главное преимущество создания сериалов для Netflix — возможность выпустить сразу весь сезон: «Я уверена, что у нас появятся зрители, которые не будут спать всю ночь ради того, чтобы посмотреть все восемь эпизодов».

«Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли вышел на Netflix 20 декабря. Сериал снят по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского и рассказывает об охотниках за монстрами, развивающих сверхъестественные способности. Российские зрители раскритиковали сериал за темнокожих эльфа и дриаду, западные критики назвали «Ведьмака» «болезненно очевидной попыткой заменить "Игру престолов"».

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