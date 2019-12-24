Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала

Кадр из сериала «Ведьмак»

Создательница сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт прокомментировала в твиттере негативные отзывы западных репортеров о ее шоу. Сценарист заявила, что ее не заботят слова критиков, которые «посмотрели один эпизод, а затем пропустили несколько серий», и что для нее важны лишь мнения «настоящих фанатов, которые посмотрели все восемь эпизодов за один день и уже начинают пересматривать сериал».

Так Шмидт ответила на рецензию портала Entertainment Weekly, в которой критик Даррен Франич признался, что пропустил несколько серий «Ведьмака» при просмотре первого сезона, «потому что жизнь слишком коротка для продолжительных драм от Netflix».

Назван худший фильм 2019 года Читайте также

В интервью порталу Cinemablend Лорен заявила, что главное преимущество создания сериалов для Netflix — возможность выпустить сразу весь сезон: «Я уверена, что у нас появятся зрители, которые не будут спать всю ночь ради того, чтобы посмотреть все восемь эпизодов».

«Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли вышел на Netflix 20 декабря. Сериал снят по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского и рассказывает об охотниках за монстрами, развивающих сверхъестественные способности. Российские зрители раскритиковали сериал за темнокожих эльфа и дриаду, западные критики назвали «Ведьмака» «болезненно очевидной попыткой заменить "Игру престолов"».