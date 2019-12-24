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24 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

От Собчак до Киркорова: звезды на премьере «Вторжения»

В Москве прошел громкий показ фантастического триллера Федора Бондарчука
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58
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Фото: Анна Темерина

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фантастического блокбастера «Вторжение». Публике фильм представили режиссер Федор Бондарчук и актеры Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Юрий Борисов.

Выход картины поддержали супруга Федора Бондарчука Паулина Андреева, актеры Надежда Михалкова, Егор Корешков и Полина Максимова, Павел Деревянко, Константин Крюков, Анастасия Уколова, Александр Горчилин, Полина Ауг, Анфиса Черных, Андрей Бурковский, Екатерина Вилкова, Владимир Яглыч, Сергей Бурунов, Виктория Толстоганова, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Сергей Светлаков, телеведущая Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов, певец Филипп Киркоров, постановщики Алексей Агранович, Резо Гигинеишвили и его жена Надежда Оболенцева, Петр Буслов. Также на показе побывала бывшая жена Федора Бондарчука Светлана Бондарчук.

Выйдя на сцену, режиссер поблагодарил своих коллег. Его слова приводит ТАСС:

Это счастье — работать с такой командой <...> Спасибо! Ну и, как всегда, приятного просмотра!
Федор Бондарчук

«Вторжение» — продолжение фантастического блокбастера «Притяжение». Сюжет строится вокруг девушки Юлии, которая оказывается объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. Выясняется, что героиня обладает необычными способностями, и скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба, и Земле грозит новое вторжение.

Во время загрузки произошла ошибка.

В широкий прокат фильм выходит 1 января 2020.

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