От Собчак до Киркорова: звезды на премьере «Вторжения»

Это счастье — работать с такой командой <...> Спасибо! Ну и, как всегда, приятного просмотра!

«Вторжение» — продолжение фантастического блокбастера «Притяжение». Сюжет строится вокруг девушки Юлии, которая оказывается объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. Выясняется, что героиня обладает необычными способностями, и скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба, и Земле грозит новое вторжение.