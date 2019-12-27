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27 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Туман и девушки в купальниках: как снимают хоррор «Бывшая»

«Кино Mail.ru» побывал на площадке нового российского фильма ужасов про соцсети и мессенджеры и делится снимками и мистической атмосферой

От создателей «Невесты»

В Москве проходят съемки хоррора «Бывшая». Над новым фильмом ужасов работают продюсеры Дмитрий Литвинов и Владимир Северцев, ранее приложившие руку к «Невесте» и «Рассвету» и в целом ассоциирующиеся с зарождением русского хоррора, наблюдаемым в последние годы. 

К слову, коллега Литвинова и Северцева, режиссер и сценарист «Невесты» Святослав Подгаевский сейчас обрабатывает фольклорную нишу: уже вышла «Русалка», готовятся к выходу «Яга», «Вдова» и «Приворот».

«Бывшая» — про настоящее

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30
фотографий
30
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В противоположность им, «Бывшая» — это фильм о современной реальности, изменившейся до неузнаваемости с приходом соцсетей и мессенджеров. А вместе с этими изменениями пришли и новые страхи.

По сюжету с Катей (Вера Панфилова), невестой главного героя (Константин Белошапка), начинают происходить странные, мистические события, складывающиеся в загадочную цепочку. И цепочка эта ведет в прошлое героя, когда он, желая похвастаться перед друзьями, выложил фото своей на тот момент девушки (Екатерина Шумакова) в групповой чат. Катя получает пугающие сообщения из прошлого своего жениха, из-за чего ее жизнь превращается в сущий кошмар.

Одна из наиболее эффектных сцен фильма развернется в бассейне, на фоне кафельной плитки, в таинственных бликах и всплесках воды. 

Режиссером хоррора выступает Евгений Пузыревский, для которого «Бывшая» станет первым полнометражным фильмом. В съемках задействованы также актеры Сергей Двойников, Елена Морозова, Владимир Селезнев.

Выход картины в прокат запланирован на 2021 год.

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