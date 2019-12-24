Назван самый узнаваемый российский телеведущий

Больше всего доверие у населения России среди журналистов вызывают сотрудники федеральных каналов — телеведущие Владимир Познер , Александр Гордон и Аркадий Мамонтов. Об этом свидетельствует исследование компании Mediascope, проведенное по заказу Минкомсвязи России, данные приводят РИА «Новости» и «Интерфакс». Из тройки наибольшее доверие вызывает 85-летний Познер. По этому показателю журналист занимает первое место с 58%. К ведущему «Первого канала» 55-летнему Гордону и автору документальных фильмов 57-летнему Мамонтову уровень доверия аудитории оказался менее высоким.

Также в компании определили известность работников СМИ. В этом списке лидером стал Андрей Малахов — его знают 96% опрошенных. Вторым стал Познер (89%), а третьим — Владимир Соловьев , узнаваемость которого незначительно меньше: 84%. При этом ведущим «России 1» доверяют 40% и 48% респондентов соответственно.