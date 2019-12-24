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24 декабря 2019, Lenta.Ruновость

Назван самый узнаваемый российский телеведущий

Телезрители также рассказали, кому из журналистов доверяют больше всех
Андрей Малахов

Больше всего доверие у населения России среди журналистов вызывают сотрудники федеральных каналов — телеведущие Владимир Познер, Александр Гордон и Аркадий Мамонтов. Об этом свидетельствует исследование компании Mediascope, проведенное по заказу Минкомсвязи России, данные приводят РИА «Новости» и «Интерфакс». Из тройки наибольшее доверие вызывает 85-летний Познер. По этому показателю журналист занимает первое место с 58%. К ведущему «Первого канала» 55-летнему Гордону и автору документальных фильмов 57-летнему Мамонтову уровень доверия аудитории оказался менее высоким.

Также в компании определили известность работников СМИ. В этом списке лидером стал Андрей Малахов — его знают 96% опрошенных. Вторым стал Познер (89%), а третьим — Владимир Соловьев, узнаваемость которого незначительно меньше: 84%. При этом ведущим «России 1» доверяют 40% и 48% респондентов соответственно.

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Выяснилось, что молодая аудитория больше всего доверяет интернет-персонам. В то же время аудитория старше 35 лет, наоборот, склонна внимательнее слушать работников телевидения. В Mediascope определили, что жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области доверяют блогерам больше других россиян. При этом жители Урала, Сибири, Дальнего Востока и Якутии меньше остальных доверяют как выступающим по ТВ, так и интернет-знаменитостям.

Исследование также определило самые любимые передачи россиян. Топ возглавили выходящие на «Первом канале» шоу «Мужское/Женское» и «Поле чудес». В числе самых любимых россияне также назвали программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», Comedy Club и «Прямой эфир». Кроме того, опрошенные выделили такие передачи, как «Новости», «Спорт» и «60 минут». У молодой аудитории (от 16 до 24 лет) самой любимой программой стало шоу «Вечерний Ургант», на втором месте — «Орел и решка», на третьем — Comedy Club. У зрителей 25-34 лет наиболее популярным оказался проект Comedy Club, за ним следуют серия программ ведущего Игоря Прокопенко и КВН. У тех, кому от 35 до 44 лет, самыми любимыми стали Comedy Club, КВН и «Спорт».

Ранее «Левада-центр» провел собственный опрос, призванный определить журналиста, вызывающего у россиян наибольшее доверие. Тогда большинство опрошенных отдали свой голос за ведущего Владимира Соловьева, а в пятерке лидеров оказались только ведущие федеральных телеканалов.

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