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23 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Акиньшина, Шпица, Куркова: звезды с детьми на премьере в Москве

Известные актеры первыми увидели новый мультфильм про Ивана Царевича и Серого Волка
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера анимационной комедии «Иван Царевич и Серый Волк 4». Мультфильм представили актеры озвучания Равшана Куркова, Никита Ефремов (которого поддержала возлюбленная Мария Ивакова) и победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков, а также сценаристы и участники «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит.

Первыми зрителями мультфильма стали Екатерина Шпица с сыном, Оксана Акиньшина с детьми, Максим Лагашкин с семьей, Оксана Карас с дочерью и многие другие.

События в мультфильме разворачиваются на сказочном конкурсе песни. Главные герои во главе с Иваном Царевичем и Волком отправляются поддержать выдвинутого от Тридевятого царства Кота-ученого. В мире шоу-бизнеса начинающего артиста ждут коварные соперники и незабываемые приключения.

Кроме Ефремова и Курковой, персонажей сказки озвучивали Иван Охлобыстин, Михаил Боярский.

Первый мультфильм об Иване Царевиче и Сером Волке вышел в 2011 году. Продолжение сказки зрители увидели двумя годами позже, а третью часть — в 2015-м.

В широкий прокат «Иван Царевич и Серый Волк 4» выходит 26 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.
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