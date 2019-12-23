Акиньшина, Шпица, Куркова: звезды с детьми на премьере в Москве

События в мультфильме разворачиваются на сказочном конкурсе песни. Главные герои во главе с Иваном Царевичем и Волком отправляются поддержать выдвинутого от Тридевятого царства Кота-ученого. В мире шоу-бизнеса начинающего артиста ждут коварные соперники и незабываемые приключения.