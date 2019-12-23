Акиньшина, Шпица, Куркова: звезды с детьми на премьере в Москве

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера анимационной комедии «Иван Царевич и Серый Волк 4». Мультфильм представили актеры озвучания Равшана Куркова, Никита Ефремов (которого поддержала возлюбленная Мария Ивакова) и победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков, а также сценаристы и участники «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит.
Первыми зрителями мультфильма стали Екатерина Шпица с сыном, Оксана Акиньшина с детьми, Максим Лагашкин с семьей, Оксана Карас с дочерью и многие другие.
События в мультфильме разворачиваются на сказочном конкурсе песни. Главные герои во главе с Иваном Царевичем и Волком отправляются поддержать выдвинутого от Тридевятого царства Кота-ученого. В мире шоу-бизнеса начинающего артиста ждут коварные соперники и незабываемые приключения.
Кроме Ефремова и Курковой, персонажей сказки озвучивали Иван Охлобыстин, Михаил Боярский.
Первый мультфильм об Иване Царевиче и Сером Волке вышел в 2011 году. Продолжение сказки зрители увидели двумя годами позже, а третью часть — в 2015-м.
В широкий прокат «Иван Царевич и Серый Волк 4» выходит 26 декабря.