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19 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Звезды «Гарри Поттера» воссоединились восемь лет спустя

Эмма Уотсон и Том Фелтон встретились на рождественской вечеринке

Эмма Уотсон и Том Фелтон, которые подружились на съемках «Гарри Поттера», стали гостями рождественской вечеринки, воссоединившись с другими актерами серии фильмов о волшебнике — Бонни Райт, Эванной Линч и Мэттью Льюисом.

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Фелтон разместил в инстаграме групповое фото с вечера и шутливо подписал его:

Мои одноклассники всех поздравляют с праздниками!
Том Фелтон

Серия фильмов о Гарри Поттере основана на книгах Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике. По книгам сняли восемь фильмов: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и кубок огня», «Гарри Поттер и орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти», части первая и вторая. Завершающая часть франшизы вышла на экраны в 2011 году. Кроме Фелтона, Уотсон, Райт, Линч и Льюиса, в лентах играли Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Майкл Гэмбон, Алан Рикман, Рэйф Файнс и другие звезды.

Роли, в которых мы не узнали Дэниэла Рэдклиффа
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