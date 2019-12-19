Холли Берри с синяком под глазом появилась на съемках фильма

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53-летняя Холли Берри вернулась к работе над спортивной драмой Bruised, на съемках которой ранее получила травму. В сети появились фото с площадки, где актриса запечатлена с гримом в виде синяков на лице.

В новой ленте Берри играет мастера по смешанным боевым искусствам, которая после череды неудач собирается завершить карьеру. Но женщина меняет решение, когда в ее жизнь возвращается 6-летний сын. Картина станет режиссерским дебютом актрисы.

Холли Берри известна широкому зрителю ролями в фильмах серии «Люди Икс», в триллере «Готика» и картине «Женщина-кошка». В 2002 году она получила «Оскар» за роль в ленте «Бал монстров».