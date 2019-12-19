Собчак, Ургант, Софья Эрнст: звезды на премьере «Союза спасения»

В Москве состоялась премьера фильма «Союз спасения», который зрителям представили актеры Максим Матвеев, Антон Шагин, Александр Домогаров, Александр Лазарев-младший, Ингеборга Дапкунайте, Софья Эрнст, которая ждет третьего ребенка, Павел Прилучный и другие члены съемочной группы.
Выход фильма поддержали Иван Ургант, Юлия Барановская, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Вера Алентова и Владимир Меньшов, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Алексей Учитель, Карен Шахназаров, жена Прилучного Агата Муцениеце и многие другие знаменитости.
События драмы о восстании декабристов разворачиваются в Российской империи в 19 веке. Молодые гвардейские офицеры ради равенства и свободы были готовы принести в жертву все — положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.
В широкий прокат «Союз спасения» выходит 26 декабря.