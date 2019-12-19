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19 декабря 2019, Lenta.Ruновость

Адам Драйвер услышал свой голос и сбежал из радиоэфира

Сам актер никак не прокомментировал ситуацию
Адам Драйвер | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Адам Драйвер сбежал из эфира передачи Fresh Air на радиостанции NPR, услышав звучание своего голоса. Об этом сообщает BBC News. Отмечается, что артист ранее рассказывал об отвращении, которое у него вызывает собственный голос, однако Драйвер никак не объяснил свое поведение сотрудникам радиостанции. Продюсер радиопередачи Дэнни Миллер заявил:

Мы не совсем понимаем, почему он ушел.

По словам Миллера, Драйвер в процессе интервью без объяснений покинул студию и вышел из здания, когда в эфире прозвучал отрывок из фильма «Брачная история», в котором актер исполнял песню Being Alive из бродвейского мюзикла «Компания». Сам артист никак не прокомментировал произошедшее журналистам.

36-летний Драйвер известен по новым фильмам серии «Звездные войны», сериалу «Девочки» , а также таким картинам, как «Милая Фрэнсис»,«Дальше живите сами», «Патерсон».

Драма Ноа Баумбака «Брачная история» рассказывает о семейной паре, находящейся в процессе развода. Вместе с Драйвером в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон, Грета Гервиг, Лора Дерн.

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