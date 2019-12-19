Адам Драйвер услышал свой голос и сбежал из радиоэфира

Голливудский актер Адам Драйвер сбежал из эфира передачи Fresh Air на радиостанции NPR, услышав звучание своего голоса. Об этом сообщает BBC News. Отмечается, что артист ранее рассказывал об отвращении, которое у него вызывает собственный голос, однако Драйвер никак не объяснил свое поведение сотрудникам радиостанции. Продюсер радиопередачи Дэнни Миллер заявил:
Мы не совсем понимаем, почему он ушел.
По словам Миллера, Драйвер в процессе интервью без объяснений покинул студию и вышел из здания, когда в эфире прозвучал отрывок из фильма «Брачная история», в котором актер исполнял песню Being Alive из бродвейского мюзикла «Компания». Сам артист никак не прокомментировал произошедшее журналистам.
36-летний Драйвер известен по новым фильмам серии «Звездные войны», сериалу «Девочки» , а также таким картинам, как «Милая Фрэнсис»,«Дальше живите сами», «Патерсон».
Драма Ноа Баумбака «Брачная история» рассказывает о семейной паре, находящейся в процессе развода. Вместе с Драйвером в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон, Грета Гервиг, Лора Дерн.