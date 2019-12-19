Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»

Телеканал «Россия 1» завершил съемки новогодних шоу с участием главных звезд российской сцены. Телезрители будут встречать Новый год в компании Софии Ротару, Кристины Орбакайте, Валерии, Анжелики Варум, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и многих других.
«Парад звезд»
Праздничный эфир на канале «Россия 1» откроет концерт «Парад звезд», в ходе которого зрителям в сатирической форме напомнят о главных событиях уходящего года. С юмористическими репортажами выступят Дмитрий Харатьян, Николай Басков, Юрий Стоянов, Игорь Верник и другие звезды. Ведущими вечера станут Анна Ковальчук и Андрей Малахов.
Неожиданные дуэты на «Голубом огоньке»
После полуночи канал покажет традиционный «Голубой огонек», в котором звезды будут исполнять советские, российские и зарубежные хиты. Так, Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Дима Билан и Сергей Лазарев исполнят кавер на песню Waterloo группы АBBA. Лариса Долина и Глеб Матвейчук выйдут на сцену с композицией «Пока часы 12 бьют», Григорий Лепс и Диана Арбенина выступят с песней «Очень хотела», Дима Билан споет вместе со своей сестрой Анной, а Олег Газманов — с сыном Родионом.
Также участниками праздничного концерта станут Светлана Лобода, Полина Гагарина, София Ротару, Кристина Орбакайте, Валерия, Анжелика Варум, Стас Михайлов, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Юлия Савичева, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха и другие. В числе ведущих «Огонька» — Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Наталия Медведева.