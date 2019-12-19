46-летняя Порошина станет бабушкой в продолжении «Родителей»

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Стартовали съемки третьего сезона ситкома «Родители» с 46-летней Марией Порошиной и 55-летним Александром Самойленко в главных ролях. В новых эпизодах герои актеров — мама Маша и папа Саша, родители троих неугомонных сыновей, к каждому из которых нужен особый подход, — будут готовиться к появлению первого внука.

Во втором сезоне старший сын Тимофей (Александр Самойленко-младший) привез домой после учебы в Германии невесту Полину (Анастасия Крылова). В новых эпизодах девушка окажется уже беременной. По словам Порошиной, сюжет серий строится вокруг грядущего пополнения в семействе:

Этот сезон для моей героини и ее семьи — время приятного ожидания. Тему беременности всегда интересно играть, и Настя Крылова, несмотря на то, что она еще не мамочка, может что-то себе фантазировать, наблюдать за кем-то, делать этот образ каким угодно. Мария Порошина

Актриса добавила, что ее не пугает роль бабушки. В реальной жизни Порошина еще не успела обзавестись внуками, но она многодетная мама (пятый ребенок у Марии родился в январе 2019 года):

По словам режиссера Александра Жигалкина, зрителей в третьем сезоне ждет много трогательных сцен и необычных ситуаций, связанных с беременностью Полины. «Вся семья ждет прибавления в семействе, в отношениях героев появляются новые нотки. <…> В общем, этот сезон обещает получиться забавным и очень жизненным», — отметил постановщик.