Брэд Питт признался, что хотел бросить съемки в фильме «Троя»

56-летний Брэд Питт вошел в десятку лучших актеров года по версии журнала The New York Times и стал одним из главных героев номера. В интервью, опубликованном на сайте издания, Питт в том числе поделился воспоминаниями о съемках в фильме «Троя» 2004 года, где он исполнил роль Ахиллеса.
Питт признался, что история в ленте была рассказана совсем не так, как, по его мнению, стоило:
В какой-то момент «Троя» стала просто коммерческой лентой — и все. Каждый кадр в фильме будто заявлял: «А вот и герой!» В картине не было никакой загадки.
По словам Питта, он был вынужден сняться в картине из-за обязательств перед студией.
Я не мог бросить работу, когда съемки уже были в разгаре. Но все это сводило меня с ума. Я был избалован работой с Дэвидом Финчером.
Питт подчеркнул, что ни в коем случае не умаляет талант режиссера Вольфганга Петерсена, однако именно после съемок в «Трое» он принял решение участвовать только в качественных проектах, и это стало поворотным моментом в его карьере.
«Троя» — историческая драма по мотивам поэмы Гомера «Илиада», а также других произведений Троянского цикла. Ключевые роли в фильме наряду с Питтом сыграли Шон Бин, Эрик Бана, Орландо Блум, Брендан Глисон, Дайан Крюгер.
Среди самых свежих работ Брэда Питта — «К звездам», «Однажды... в Голливуде». Он также снимался в «Бойцовском клубе», «Семь», «Загадочной истории Бенджамина Баттона» у режиссера Дэвида Финчера.