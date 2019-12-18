Брэд Питт признался, что хотел бросить съемки в фильме «Троя»

Брэд Питт в фильме «Троя»

56-летний Брэд Питт вошел в десятку лучших актеров года по версии журнала The New York Times и стал одним из главных героев номера. В интервью, опубликованном на сайте издания, Питт в том числе поделился воспоминаниями о съемках в фильме «Троя» 2004 года, где он исполнил роль Ахиллеса.

Питт признался, что история в ленте была рассказана совсем не так, как, по его мнению, стоило:

В какой-то момент «Троя» стала просто коммерческой лентой — и все. Каждый кадр в фильме будто заявлял: «А вот и герой!» В картине не было никакой загадки. Брэд Питт

По словам Питта, он был вынужден сняться в картине из-за обязательств перед студией.

Я не мог бросить работу, когда съемки уже были в разгаре. Но все это сводило меня с ума. Я был избалован работой с Дэвидом Финчером