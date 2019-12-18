Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

Пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер. <...> Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся, — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером.