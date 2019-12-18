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18 декабря 2019, ТАССновость

Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

Певец рассказал о работе над ролью, отметив, что персонаж совершенно не похож на него
Иван Дорн | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» (экранизация романа Алексея Сальникова) снимается певец и композитор Иван Дорн, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе кинокомпании Hype Film, занимающейся производством картины. По словам Серебренникова, в его новом фильме Дорн «играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод»:

Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино.
Кирилл Серебренников

Сам Дорн, говоря о работе над лентой, отметил, что последние пять лет не снимался в кино, а только в клипах. При этом на счету певца — роли в лентах «Влюбленные», «Веселые ребята;)», «12 месяцев». Пресс-служба цитирует Ивана:

Пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер. <...> Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся, — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером.
Иван Дорн
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По словам Дорна, ему было интересно сыграть человека, который на него самого совершенно не похож. «Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает… Мне кажется, что нам удалось что-то интересное. Это был эксперимент. Кадр, который длится 18 минут, первый съемочный день фильма, много текста и нет права на ошибку, потому что всего два дубля. Кирилл продолжает снимать фильм, и мне очень интересно, что получится. Я очень жду это кино», — добавил артист.

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — победитель многих книжных фестивалей и литературных премий России. Книга, в частности, удостоена премии «Национальный бестселлер», приза критического жюри премии «Нос». По сюжету, Петровы — обычная семья с обычной фамилией. Петровы, казалось бы, представители всего самого усредненного. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия.

Сценарий фильма написал Серебренников. Оператор-постановщик — Владислав Опельянц («Лето»), художник-постановщик — Владислав Огай. В ленте играют, кроме Дорна, Семен Серзин («Лермонтов») и Чулпан Хаматова. Выход картины запланирован на 2020 год.

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