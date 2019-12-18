Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» (экранизация романа Алексея Сальникова) снимается певец и композитор Иван Дорн, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе кинокомпании Hype Film, занимающейся производством картины. По словам Серебренникова, в его новом фильме Дорн «играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод»:
Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино.
Сам Дорн, говоря о работе над лентой, отметил, что последние пять лет не снимался в кино, а только в клипах. При этом на счету певца — роли в лентах «Влюбленные», «Веселые ребята;)», «12 месяцев». Пресс-служба цитирует Ивана:
Пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер. <...> Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся, — это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером.
По словам Дорна, ему было интересно сыграть человека, который на него самого совершенно не похож. «Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает… Мне кажется, что нам удалось что-то интересное. Это был эксперимент. Кадр, который длится 18 минут, первый съемочный день фильма, много текста и нет права на ошибку, потому что всего два дубля. Кирилл продолжает снимать фильм, и мне очень интересно, что получится. Я очень жду это кино», — добавил артист.
Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — победитель многих книжных фестивалей и литературных премий России. Книга, в частности, удостоена премии «Национальный бестселлер», приза критического жюри премии «Нос». По сюжету, Петровы — обычная семья с обычной фамилией. Петровы, казалось бы, представители всего самого усредненного. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия.
Сценарий фильма написал Серебренников. Оператор-постановщик — Владислав Опельянц («Лето»), художник-постановщик — Владислав Огай. В ленте играют, кроме Дорна, Семен Серзин («Лермонтов») и Чулпан Хаматова. Выход картины запланирован на 2020 год.