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18 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Познера наградят за мужество и профессионализм

Академия российского телевидения присудила почетный приз своему основателю
Владимир Познер | Источник: Legion-Media.ru

Владимир Познер удостоен специальной награды Академии российского телевидения «За мужество и профессионализм», сообщает ТАСС. 85-летний журналист, ведущий и писатель является основателем Академии, а также ее первым президентом (этот пост он покинул в 2008 году).

В церемонии награждения, которая состоится 20 декабря, также примут участие нынешний президент организации Александр Акопов, корреспондент НТВ Алексей Поляков, ведущий телеканала «Россия-Культура» Владислав Флярковский. Также поддержать Познера придет его коллега Иван Ургант, с которым они вместе создали цикл документальных фильмов о путешествиях: «Самые. Самые. Самые...», «Тур де Франс», «Их Италия» и другие.

Владимир Познер долгие годы был ведущим общественно-политического ток-шоу «Времена», ведет также авторскую программу «Познер».

Академия российского телевидения создана в 1994 году и является организатором телевизионного конкурса «ТЭФИ» за достижения в области телевизионных искусств.

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