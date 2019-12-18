Познера наградят за мужество и профессионализм

Владимир Познер удостоен специальной награды Академии российского телевидения «За мужество и профессионализм», сообщает ТАСС. 85-летний журналист, ведущий и писатель является основателем Академии, а также ее первым президентом (этот пост он покинул в 2008 году).
В церемонии награждения, которая состоится 20 декабря, также примут участие нынешний президент организации Александр Акопов, корреспондент НТВ Алексей Поляков, ведущий телеканала «Россия-Культура» Владислав Флярковский. Также поддержать Познера придет его коллега Иван Ургант, с которым они вместе создали цикл документальных фильмов о путешествиях: «Самые. Самые. Самые...», «Тур де Франс», «Их Италия» и другие.
Владимир Познер долгие годы был ведущим общественно-политического ток-шоу «Времена», ведет также авторскую программу «Познер».
Академия российского телевидения создана в 1994 году и является организатором телевизионного конкурса «ТЭФИ» за достижения в области телевизионных искусств.