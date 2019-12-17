Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле

Канал НТВ готовит к показу новогодний мюзикл «Тысяча и одна ночь, или Территория любви». Подробности сюжета пока не раскрываются, однако очевидно, что он вдохновлен восточными сказками. Так, известно, что среди главных героев будут Султан (эта роль досталась Филиппу Киркорову), его дочь (Зара), АллаДэн (Денис Клявер), Жасмин (Жасмин), Джинн (Николай Басков), Старик Хоттабыч (Игорь Крутой). А Екатерина Климова стала одной из ключевых героинь — Шахерезадой.
Также в сказке снялись Дима Билан, Валерия, Лолита Милявская, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Слава, Таисия Повалий, Александр Малинин и многие другие.
По словам Киркорова, его роль подходит ему идеально:
«Тысяча и одна ночь» — это одна из самых любимых сказок. В образе Султана я ощущаю себя в своей тарелке. В душе-то я — Султан! Мне нравится этот образ не только потому, что здесь перья, чалма и золотые побрякушки, и я это люблю все, а потому, что я восточный человек.
В мюзикле звезды исполнили как мировые хиты, так и новые песни, написанные Михаилом Гуцериевым. Премьера состоится 31 декабря на канале НТВ.