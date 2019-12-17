Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле

«Тысяча и одна ночь» — это одна из самых любимых сказок. В образе Султана я ощущаю себя в своей тарелке. В душе-то я — Султан! Мне нравится этот образ не только потому, что здесь перья, чалма и золотые побрякушки, и я это люблю все, а потому, что я восточный человек.