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17 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом

Канал ТНТ готовится снимать продолжение популярной истории
Сергей Бурунов в фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

У сериала «Полицейский с Рублевки» появится очередное полнометражное продолжение. Канал ТНТ снимет третий фильм о приключениях популярных героев. Об этом в интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал продюсер продвижения ленты Владимир Пермяков:

Ровно через год мы планируем выпустить на Новый год триквел «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3» — и это будет мюзикл.

Пермяков добавил, что скоро зрители узнают больше подробностей предстоящего проекта.

Также продюсер объяснил, почему полнометражные новогодние фильмы о приключениях рублевских полицейских стали такими популярными: ленты сняты «в стилистике классических новогодних комедий, где герои преодолевают различные препятствия и комические ситуации, чтобы в конце концов встретить Новый год».

Сериал «Полицейский с Рублевки» о сотрудниках уголовного розыска, трудящихся в подмосковной Барвихе, стартовал на канале ТНТ в 2016 году. Роли исполнили Александр Петров, Александра Бортич, Сергей Бурунов, Ирина Вилкова, Роман Попов, Рина Гришина, Татьяна Бабенкова.

В 2018 году вышел новогодний полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». 12 декабря 2019-го состоялась премьера новой части популярной истории, комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Примечательно, что в этой ленте уже не было персонажа Петрова.

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