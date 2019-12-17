Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом

У сериала «Полицейский с Рублевки» появится очередное полнометражное продолжение. Канал ТНТ снимет третий фильм о приключениях популярных героев. Об этом в интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал продюсер продвижения ленты Владимир Пермяков:
Ровно через год мы планируем выпустить на Новый год триквел «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3» — и это будет мюзикл.
Пермяков добавил, что скоро зрители узнают больше подробностей предстоящего проекта.
Также продюсер объяснил, почему полнометражные новогодние фильмы о приключениях рублевских полицейских стали такими популярными: ленты сняты «в стилистике классических новогодних комедий, где герои преодолевают различные препятствия и комические ситуации, чтобы в конце концов встретить Новый год».
Сериал «Полицейский с Рублевки» о сотрудниках уголовного розыска, трудящихся в подмосковной Барвихе, стартовал на канале ТНТ в 2016 году. Роли исполнили Александр Петров, Александра Бортич, Сергей Бурунов, Ирина Вилкова, Роман Попов, Рина Гришина, Татьяна Бабенкова.
В 2018 году вышел новогодний полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». 12 декабря 2019-го состоялась премьера новой части популярной истории, комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Примечательно, что в этой ленте уже не было персонажа Петрова.