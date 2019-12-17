Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»

Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения, передает сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на директора артистки Елену Чупракову.
«Алла Борисовна не будет петь в „новогодних огоньках“», — заявила Чупракова.
Отметим, новости о том, что Пугачева не будет принимать участия в записи «новогодних огоньков», появляются в сети ежегодно. В новогоднюю ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019-го Пугачева все же появлялась на телеэкранах.
Ранее в 2019 году Пугачева дала два больших юбилейных концерта, снялась для «Первого канала» и выпустила фильм «Алла Пугачева. Тот самый концерт».
Фоторепортаж с премьеры фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт»