Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»

Отметим, новости о том, что Пугачева не будет принимать участия в записи «новогодних огоньков», появляются в сети ежегодно. В новогоднюю ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019-го Пугачева все же появлялась на телеэкранах.