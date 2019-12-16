Названа лучшая актриса десятилетия

29-летнюю Кристен Стюарт назвали лучшей актрисой десятилетия. Об этом сообщает Голливудская ассоциация кинокритиков. В публикации на странице организации в фейсбуке говорится:

Стюарт начала кинокарьеру в 12 лет, снявшись в триллере Дэвида Финчера «Комната страха», где сыграла дочь героини Джоди Фостер. В 2008 году она сыграла Бэллу Свон в фэнтезийной драме «Сумерки» по бестселлеру Стефани Мейер и получила мировую известность.