Названа лучшая актриса десятилетия

29-летнюю Кристен Стюарт назвали лучшей актрисой десятилетия. Об этом сообщает Голливудская ассоциация кинокритиков. В публикации на странице организации в фейсбуке говорится:
Голливудская ассоциация критиков с гордостью объявляет, что Кристен Стюарт получит награду «Актриса десятилетия» на нашей церемонии 9 января 2020 года. Впечатляющая фильмография Стюарт включает такие картины, как «Назло врагам», «Персональный покупатель», «Зильс-Мария», «Ранэвэйс» и «Ангелы Чарли».
Стюарт начала кинокарьеру в 12 лет, снявшись в триллере Дэвида Финчера «Комната страха», где сыграла дочь героини Джоди Фостер. В 2008 году она сыграла Бэллу Свон в фэнтезийной драме «Сумерки» по бестселлеру Стефани Мейер и получила мировую известность.
Среди будущих проектов с участием Кристен — хоррор «Под водой» и драма «Самое счастливое время». Ранее Голливудская ассоциация кинокритиков назвала лучшего режиссера десятилетия.