Вайнштейн потребовал помнить о его вкладе в карьеру женщин

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн потребовал помнить о вкладе, который он внес в карьеру женщин, обвинивших его в домогательствах. Об этом сообщает Page Six. Кинематографист пожаловался, что теперь чувствует, будто о нем все забыли, а его работу обесценили:
Я создал больше фильмов, срежиссированных женщинами и с участием женщин, чем любой другой человек. И я говорю о том, что было 30 лет назад. Я не говорю о настоящем времени, когда это стало модно. Я начал делать это первым!
Он также вспомнил о Гвинет Пэлтроу, которая заявляла о неподобающем поведении с его стороны. «В 2003 году Гвинет Пэлтроу получила $10 млн на фильм "Вид сверху лучше". Она была самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино. Она получала больше любого мужчины», — рассказал продюсер. Он пояснил, что именно компания Miramax, сооснователем которой он являлся, выделила звезде такую большую сумму денег.
Вайнштейн отметил, что компания занималась вопросами благотворительности, а также снимала картины с остросоциальной тематикой. Он напомнил, что построил целую империю, и подчеркнул, что всего добился сам.
Харви Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В 2017 году об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны, скандал приобрел серьезные масштабы — были даже разработаны новые правила съемок постельных сцен. В мае 2018-го мужчина сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в $1 млн.
В декабре 2019-го стало известно, что Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии урегулировали вне суда конфликты более чем с 30 предполагаемыми жертвами. Всего обвинителям выплатят $25 млн. 18 заявителей разделят $6,2 млн, остальные $18,5 млн достанутся истцам, подавшим групповой иск. Предполагаемые жертвы продюсера согласились взять у него деньги и отказаться от обвинений в домогательствах или изнасилованиях в его адрес.