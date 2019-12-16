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16 декабря 2019, 7 Днейновость

Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу

Звезда приняла неожиданное решение и покинула проект «План Б»
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

33-летняя Ольга Бузова приняла неожиданное решение в финале шоу «План Б». Звезда «Дома 2» не смогла выбрать, кого из участников хочет видеть в роли своего будущего мужа, и призналась, что финалисты Роман Гриценко (экс-участник «Дома 2») и Валерий Попович по разным причинам ей не подходят. По словам Ольги, ни к кому из участников реалити она не испытала сильных чувств, а заводить «легкие» отношения звезде не захотелось. Бузова не стала давать участникам ложных надежд и отказала обоим. Артистка и ведущая пояснила свое решение в инстаграме:

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Я хочу откровенно вам признаться... я всегда слушаю только свое сердце. Ведь только я точно знаю, что хочу и как хочу. Мне не нужны были временные отношения или просто романчик, и вы это знаете. Я слишком много раз в своей жизни обжигалась — и больше этого не хочу.
Ольга Бузова

Бузова добавила, что продолжает, несмотря ни на что, верить в любовь, а также подчеркнула, что «не хотела давать ложные надежды и обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался». Второй главный герой реалити-проекта, Тимур Батрутдинов, оставил в шоу двух участниц — Маргариту Гаврилову и Елизавету Аниховскую. Резидент Comedy Club продолжит участвовать в реалити, а Бузова отправилась домой. Отметим, что в сети ходят слухи, что построить отношения на проекте Бузовой помешал роман с блогером Давидом Манукяном.

По условиям «Плана Б», за сердца звезд боролись восемь парней и восемь девушек. По условиям шоу, если бы и Ольга, и Тимур не нашли себе пару на проекте, им бы пришлось официально оформить отношения друг с другом.

Напомним, ранее Батрутдинов принимал участие в шоу ТНТ «Холостяк», а Бузова искала любовь на проекте «Замуж за Бузову». Отношения с победителями реалити ни у Батрутдинова, ни у Бузовой в итоге не сложились.

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