Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»

Леонид Якубович в шоу «Поле чудес»

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович отреагировал на сообщения о том, что в выпуске программы было слово с орфографической ошибкой. Шоумен объяснился в комментарии «Газете». В ответ на вопрос по поводу ошибочного написания он заявил:

Вы, вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов. Леонид Якубович

В то же время в толковых словарях Ожегова и Ушаковой слово «монпансье» пишется с двумя «н», а упоминаемого ведущим словаря не существует. Как отмечает телеграм-канал «Подъем!», Якубович, вероятно, «имел в виду "Полный словарь иностранных слов" под редакцией М. Попова, вышедший в начале XX века», в котором, помимо слова «монпасье», есть также «минстрелли» и «азбука Морза».

Выпуск программы вышел 13 декабря в эфире «Первого канала». В финальном раунде словом было название вальса, ноты которого бесплатно получал клиент при покупке конфет фабрики Фердинанда Теодора фон Эйнема. Правильный ответ — «монпансье», но на табло оно было без одной «н». Участник «Поле чудес» отгадал загаданное слово, несмотря на это, и стал победителем.