Назван лучший режиссер десятилетия

За последнее десятилетие, помимо перечисленных организацией картин, Вильнев снял также триллер «Враг» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Вероятно, в заявлении о нем не упоминается, так как этот фильм, в отличие от перечисленных Ассоциацией, не был номинирован на премию «Оскар».