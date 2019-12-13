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13 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Назван лучший режиссер десятилетия

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала имя выдающегося кинодеятеля
Дени Вильнев | Источник: Legion-Media.ru

52-летний Дени Вильнев признан Голливудской ассоциацией кинокритиков режиссером десятилетия. Об этом организация сообщила в твиттере:

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Мы с гордостью объявляем, что Дени Вильнев получит награду «Кинорежиссер десятилетия» на нашей церемонии 9 января 2020 года. Невероятная фильмография Вильнева включает картины: «Пожары», «Пленницы», «Прибытие», «Убийца» и «Бегущий по лезвию 2049».

За последнее десятилетие, помимо перечисленных организацией картин, Вильнев снял также триллер «Враг» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Вероятно, в заявлении о нем не упоминается, так как этот фильм, в отличие от перечисленных Ассоциацией, не был номинирован на премию «Оскар».

Отметим, что в декабре 2020 году выйдет еще одна лента Вильнева: «Дюна» — ремейк легендарной фантастической картины Дэвида Линча, снятой по одноименному циклу романов Фрэнка Герберта.

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