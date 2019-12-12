Уизерспун с детьми, Терон, Лонгория на премии в Голливуде

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Women in Entertainment, которой журнал The Hollywood Reporter отмечает самых влиятельных женщин кино, телевидения и бизнеса. По красной дорожке прошли Шарлиз Терон , Ева Лонгория , Оливия Уайлд , Анна Пэкуин и другие.

Награду за выдающиеся достижения в киноиндустрии и активную благотворительную деятельность получила актриса и продюсер Риз Уизерспун, которая пришла на мероприятие вместе с семьей — 20-летней дочерью Авой, 16-летним сыном Диконом и мужем Джимом Тотом. Награда, которой удостоена артистка, носит имя Шерри Лансинг, первой женщины, возглавившей голливудскую студию 20th Century Fox. Уизерспун статуэтку вручала Керри Вашингтон.