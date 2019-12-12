Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наверх
Подборки
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
13 фильмов
Ужас-ужас! 13 пугающих хорроров, которые вы могли пропустить
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих
20 фильмов
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь
20 сериалов
Давай останемся дома: уютные сериалы для затяжного уикенда
9 сериалов
Дорвались: «Екатерина» и еще 8 сериалов о женщинах у власти

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
12 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала

Актер опубликовал кадры из Софийской киностудии, где снимали продолжение популярной ретро-драмы «Оптимисты»

В Болгарии завершились съемки последних эпизодов второго сезона приключенческо-исторического сериала «Оптимисты» Алексея Попогребского. Об этом сообщил в инстаграме исполнитель одной из главных ролей Сергей Безруков, опубликовав также фото и видео со съемочной площадки, декорации которой воссоздают Нью-Йорк 60-х годов.

Во время загрузки произошла ошибка.
«Оптимисты». Последний съемочный... в Нью-Йорке. Нет, Болгария. Софийская киностудия. Работаем!
Сергей Безруков

Также актер показал снимок с командой проекта, в том числе — с партнершей по сериалу Елизаветой Боярской, и поблагодарил коллег и съемочную группу. «Все! Но еще не все! Ждем премьеры на канале «Россия»! Было круто. Спасибо всей команде! Мы это сделали!» — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Детали сюжета нового сезона сериала пока не раскрываются. Известно лишь, что в продолжении истории о молодых дипломатах, которые верят в то, что их работа сможет повысить благосостояние страны и укрепить безопасность Советского Союза, вернулись актеры, появившиеся в первом сезоне сериала — Северия Янушаускайте, Риналь Мухаметов и Артем Быстров. К ним на площадке, помимо Безрукова и Боярской, присоединились Елизавета Янковская и Один Ланд Байрон. Производством сериала занимается продюсерская компания Валерия Тодоровского.

Первый сезон «Оптимистов» вышел в 2017 году. Действие сериала развернулось в 60-х годах. Роли в шоу исполнили Владимир Вдовиченков, Максим Виторган, Анатолий Белый, Евгения Брик.

Премьера второго сезона сериала, по данным СМИ, запланирована на вторую половину 2020 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Сергей Безруков
Елизавета Боярская
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Оптимисты
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках
Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
70-летняя Мэрил Стрип на съемках мюзикла: первые фото с площадки
Свадьба, Кяро, современное искусство: как снимают «Нюхача 4»
Светлана Иванова на съемках нового фильма: первые кадры
Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу
Банщикова приступила к съемкам в пятом сезоне «Ищейки»
Боярская, Пегова, Машков признаны лучшими актерами театра
Пегова стала брюнеткой ради новой роли
Иванова в декрете, Лядова в хорроре: киноновости недели
Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»
«Ну не нравится — не смотрите»: Боярская — о цензуре в кино
Иванова и ребенок: фото со съемок «Теста на беременность 2»
Жена Прилучного показала «беременный» живот на съемках
Аксенова и Паль впервые снимаются вместе: фото с площадки
Съемки фильма «При жизни» перенесли из-за инсульта Катрин Денев
«Короткая юбка и голые ноги»: Асмус показала себя в новом образе
Звезда «Сибирского цирюльника» сыграет в «Ходячих мертвецах»
Голый энтузиазм Лопез и «Казнь» Чикатило: киноновости недели
Аверин и Яковлева воссоединились на съемках «Склифосовского»
Холли Берри получила травму на съемках
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Создатели «Льда 2» просят у Фонда кино 75 млн руб. на досъемку
СМИ: выход продолжения «Мажора» откладывается
Боярская и Матвеев снова поработали вместе
Вездесущий Киану и рэпер Прилучный: киноновости недели
Вилкова и Панова на съемках продолжения «Шифра»: фото с площадки
Прилучный и сын Нагиева снимаются вместе в новом фильме
Шарлиз Терон носила на лице протезы на съемках фильма «Скандал»
Ретро-Боярская и робот Крид: киноновости недели
Бывшая жена Татума снимается беременной в сериале про танцы
Обещавший больше не худеть Кристиан Бэйл сбросил 18 кг ради роли
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках
«Хорошая жена» с Зудиной, Польских и Урсуляк готовится к эфиру
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Прилучный снимается с Кожевниковой в сериале: первые кадры
Нагиев, Бондарчук и бывший муж Анфисы Чеховой на съемках «Кухни»
«Располневший» Джаред Лето играет убийцу: фото со съемок
Боярский ответил на новости о плохом самочувствии на съемках
Курцын пьет, Лопез хочет замуж: киноновости недели
Лопез вышла на красную дорожку на съемках фильма «Женись на мне»
Елена Летучая появится в новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы»
Паулина Андреева и Федор Бондарчук вместе снимают сериал «Псих»
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
Анна Михалкова снова стала «обычной женщиной»: фото со съемок
Ирина Безрукова и Валерий Николаев вновь играют супругов
Новости
Брэд Питт признался, что хотел бросить съемки в фильме «Троя»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Безрукова, Горбачева, Карас с сыном на премьере «Звездных войн»
Познера наградят за мужество и профессионализм
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Брэду Питту — 56: культовые роли любимого актера
Киноитоги 2019 года
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Собчак стала объектом жестких шуток на съемках телешоу
Тейлор Свифт и Идрис Эльба представили нашумевших «Кошек»
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом
Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Названа лучшая актриса десятилетия
Вайнштейн потребовал помнить о его вкладе в карьеру женщин
Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу
Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»
Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках
Назван лучший режиссер десятилетия
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США
О жизни Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли
В Голливуде взялись за «Мастера и Маргариту»
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
Уизерспун с детьми, Терон, Лонгория на премии в Голливуде
Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ
Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из российского эфира
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Британец, которого в школе дразнили из-за худобы, стал моделью Теперь бывшие одноклассники ему завидуют
Дети
Решетова вернулась к тренировкам через 2 месяца после родов Модель рассказала о своем режиме
Леди
Юлию Барановскую с ярким макияжем не узнали в сети Звезда переборщила с макияжем.
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь