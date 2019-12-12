Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала

В Болгарии завершились съемки последних эпизодов второго сезона приключенческо-исторического сериала «Оптимисты» Алексея Попогребского. Об этом сообщил в инстаграме исполнитель одной из главных ролей Сергей Безруков, опубликовав также фото и видео со съемочной площадки, декорации которой воссоздают Нью-Йорк 60-х годов.
«Оптимисты». Последний съемочный... в Нью-Йорке. Нет, Болгария. Софийская киностудия. Работаем!
Также актер показал снимок с командой проекта, в том числе — с партнершей по сериалу Елизаветой Боярской, и поблагодарил коллег и съемочную группу. «Все! Но еще не все! Ждем премьеры на канале «Россия»! Было круто. Спасибо всей команде! Мы это сделали!» — написал он.
Детали сюжета нового сезона сериала пока не раскрываются. Известно лишь, что в продолжении истории о молодых дипломатах, которые верят в то, что их работа сможет повысить благосостояние страны и укрепить безопасность Советского Союза, вернулись актеры, появившиеся в первом сезоне сериала — Северия Янушаускайте, Риналь Мухаметов и Артем Быстров. К ним на площадке, помимо Безрукова и Боярской, присоединились Елизавета Янковская и Один Ланд Байрон. Производством сериала занимается продюсерская компания Валерия Тодоровского.
Первый сезон «Оптимистов» вышел в 2017 году. Действие сериала развернулось в 60-х годах. Роли в шоу исполнили Владимир Вдовиченков, Максим Виторган, Анатолий Белый, Евгения Брик.
Премьера второго сезона сериала, по данным СМИ, запланирована на вторую половину 2020 года.