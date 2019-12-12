Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала

В Болгарии завершились съемки последних эпизодов второго сезона приключенческо-исторического сериала « Оптимисты » Алексея Попогребского . Об этом сообщил в инстаграме исполнитель одной из главных ролей Сергей Безруков , опубликовав также фото и видео со съемочной площадки, декорации которой воссоздают Нью-Йорк 60-х годов.

Также актер показал снимок с командой проекта, в том числе — с партнершей по сериалу Елизаветой Боярской, и поблагодарил коллег и съемочную группу. «Все! Но еще не все! Ждем премьеры на канале «Россия»! Было круто. Спасибо всей команде! Мы это сделали!» — написал он.