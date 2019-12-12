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12 декабря 2019, Газета.Ruновость

Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из российского эфира

Продолжение шоу планируется показывать на платном сервисе
Владимир Зеленский в сериале «Слуга народа»

Телеканал ТНТ через день после старта прекратил показ сериала «Слуга народа» с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированный источник.

По заявлению представителя ТНТ, изначально не планировалось показывать в эфире больше трех серий «Слуги народа» (три эпизода вышли 11 декабря). Источник отметил, что полный первый сезон комедии будет доступен для подписчиков платной платформы ТНТ Premier с 12 декабря. При этом представитель канала назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы» ранее выпущенный телеканалом анонс ежедневного показа сериала.

Комедийный сериал производства студии «Квартал-95», стартовавший на украинском телевидении в 2015 году, рассказывает о простом школьном учителе истории, который неожиданно становится президентом страны. Остальные роли в шоу исполняют Наталья Сумская, Евгений Кошевой и другие.

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