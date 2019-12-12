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12 декабря 2019, РИА Новостиновость

Стало известно, кто снимется в перезапуске фильма «Один дома»

В главной роли появится актер фильма «Кролик Джоджо»
Арчи Йетс, Роб Делани и Элли Кемпер | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 дек – РИА «Новости». В перезапуске фильма «Один дома» для канала Disney+ сыграют Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани («Катастрофа»), сообщает Variety. Отмечается, что Йетс, который ранее снимался в фильме «Кролик Джоджо», сыграет нового персонажа, а не Кевина МакКалистера из оригинальной ленты. Однако ситуация, в которую попадет в картине мальчик, будет похожа на ту, с которой столкнулся Кевин.

Что касается Кемпер и Делани, то их персонажи тоже пока точно неизвестны. Сообщается, что изначально создатели предполагали, что они воплотят на экране родителей героя Йетса, но, возможно, в итоге актеры сыграют другую пару, которая не имеет к мальчику отношения. Режиссером ленты выступит Дэн Мазер (сценарист «Бриджет Джонс 3»), а сценарий пишут Майки Дей и Стритер Зайдель.

«Один дома» вышел на экраны в 1990 году и собрал в прокате $476,7 млн. В оригинальном фильме мальчика Кевина случайно забывают дома в канун Рождества, когда вся его большая семья уезжает на каникулы. В ожидании их возвращения главный герой должен защитить дом от пары незадачливых грабителей. Вторая часть комедии, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», тоже прошла с большим успехом. В обеих картинах главную роль исполнял Маколей Калкин.

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Свет увидели также ленты «Один дома 3», «Один дома 4» и «Один дома 5: Праздничное ограбление», в которых центрального персонажа играли другие актеры.

Дата премьеры нового фильма пока не сообщается.

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